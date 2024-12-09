LG і Tenstorrent поглиблюють співпрацю у галузі RISC-V AI-чипів

9 декабря 2024 г., 15:35

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Компанії LG Electronics (LG) та Tenstorrent оголосили про розширення співпраці, яка ґрунтується на їхньому початковому проєкті чипсетів для систем на кристалі (SoC) і систем для глобального ринку. Завдяки цьому партнерству LG прагне розширити свої можливості проєктування та розроблення AI-чипів, адаптованих до її продуктів і послуг, у межах реалізації свого бачення «шанобливого інтелекту». Зазначено, LG зосереджена на розвитку інновацій на основі штучного інтелекту, приділяючи особливу увагу вдосконаленню своєї побутової техніки та рішень для розумного дому, а також розширенню своїх можливостей у сфері мобільності майбутнього та комерційних застосуваннях.



LG визнає важливу роль високопродуктивних AI-напівпровідників у впровадженні технологій штучного інтелекту. Компанія планує посилити свої внутрішні можливості розробки, співпрацюючи з провідними світовими компаніями, зокрема Tenstorrent, для підвищення конкурентоспроможності в галузі AI.



Tenstorrent має репутацію експерта у створенні високопродуктивних обчислювальних напівпровідників (HPC) світового рівня з використанням власних розробок RISC-V1 IP (Ascalon) та AI IP (Tensix). Їх інтелектуальна власність розроблена так, щоб масштабуватися від міліватів до мегаватів, забезпечуючи виняткову ефективність і продуктивність.



Нещодавно генеральний директор LG Вільям Чо зустрівся з генеральним директором Tenstorrent Джимом Келлером у штаб-квартирі LG, розташованій у вежах-близнюках (Йойдо, Сеул), щоб обговорити стратегічну співпрацю. На зустрічі були присутні ключові керівники обох компаній, зокрема з боку LG технічний директор Кім Бьон Хун та голова центру SoC, а з боку Tenstorrent комерційний директор Девід Беннетт і віцепрезидент з питань автомобільного сектора.



Під час обговорень дві компанії розглянули можливості використання своєї інтелектуальної власності, дизайнерських активів і технологій для створення синергії в різних сферах бізнесу, зокрема в секторах побутової техніки зі штучним інтелектом, рішень для розумного дому, мобільності майбутнього та рішень для обробки відео для ринку дата-центрів. Обидва генеральні директори наголосили на важливості розширення можливостей у галузі напівпровідників нового покоління, зокрема RISC-V та чиплетів, щоб відповідати на виклики швидко змінюваного AI-середовища. Крім того, Tenstorrent і LG розглядають можливість створення довгострокової програми стажування в межах своєї співпраці.



«Tenstorrent вносить найкращі в галузі технології штучного інтелекту та RISC-V у цю співпрацю, — сказав Вільям Чо, генеральний директор LG Electronics. — Ми прагнемо забезпечити новий клієнтський досвід за допомогою нашого унікального «шанобливого інтелекту», зосереджуючись на персоналізованих, дбайливих та уважних рішеннях, які краще розуміють наших клієнтів і можуть принести відчутну цінність».



«LG має потужну організацію з розроблення SoC, і Tenstorrent із радістю продовжить співпрацю з нею, — сказав Джим Келлер, генеральний директор Tenstorrent. — Клієнти шукають адаптивні рішення, і наші AI- та RISC-V-технології надають LG можливість формувати своє кремнієве майбутнє».



Тим часом LG створила спеціальний науково-дослідний центр SoC, що спеціалізується на проєктуванні та розробленні напівпровідників систем. Він досягає успіху у проєктуванні, розробленні та верифікації цих чипів, зосереджуючись на вдосконаленні високопродуктивних SoC із використанням технології чиплетів. Остання об'єднує кілька чипів в один пакет і привертає увагу завдяки висхідному попиту на високопродуктивні, енергоефективні напівпровідники зі штучним інтелектом.



Системні чипи, що використовуються у ключових продуктах LG, були розроблені під керівництвом центру SoC. Фірмовий AI-чип LG для побутової техніки DQ-C і Alpha 11 AI Processor для OLED-телевізорів значно зміцнили лідерство компанії на світових ринках пристроїв зі штучним інтелектом і телевізорів преміумкласу.

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