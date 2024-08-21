LG Electronics заробила майже 1 млрд дол. прибутку за минулий квартал

21 августа 2024 г., 14:56

0

Tweet

LG Electronics продемонструвала вражаючі фінансові результати за другий квартал 2024 року, досягнувши консолідованого доходу в розмірі 21,69 трлн корейських вон (16,1 млрд дол.) та операційного прибутку в розмірі 1,20 трлн корейських вон (0,9 млрд дол.). Це свідчить про суттєве зростання доходів на 8,5% порівняно з попереднім роком і значне збільшення операційного прибутку на 61,2%.

Як зазначається, оголошені показники стали новими рекордами для компанії у другому кварталі, що підтверджує її стабільний ріст і ефективність бізнес-моделей у ключових секторах.

Основними рушіями цього зростання є сектора побутової техніки та автомобільних компонентів, які продемонстрували рекордні квартальні доходи.

Продажі Home Appliance & Air Solution та Vehicle Component Solutions разом склали 11,53 трлн вон (8,7 млрд дол.), що на 8,2% більше, ніж у попередньому році. Операційний прибуток у цих секторах також досяг рекордних рівнів, склавши 776,1 млрд вон (0,6 млрд дол.), що на 45% більше порівняно з минулим роком. Це свідчить про збалансоване зростання компанії в її основних і перспективних напрямках бізнесу.

LG активно розвиває свою діяльність у сфері інформаційних технологій та штучного інтелекту, що відображається в зростанні доходів компанії. Одним із ключових напрямків є інноваційні рішення для розумних фабрик, які поєднують виробничий досвід LG із технологіями АІ. Ці рішення вже забезпечили значні замовлення у таких галузях, як напівпровідники та біотехнології.

Компанія також активно розвиває свою платформу webOS, яка тепер охоплює не тільки телевізори, але й інші ІТ-рішення. Прогнозується, що дохід від цієї діяльності перевищить 1 трлн корейських вон (0,75 млрд дол.), що свідчить про значний потенціал зростання у цьому сегменті.

LG також зосереджена на розширенні бізнесу підписок, який об'єднує традиційні продукти з послугами. Після успішного запуску моделі підписок у Кореї, компанія планує масштабувати цю модель на міжнародному рівні. Вже зараз, підписки на продукцію LG демонструють швидке зростання, що підтверджується збільшенням доходів у цьому сегменті та розширенням на нові ринки.

У напрямку бізнесу з компонентів для автомобілів LG демонструє стійке зростання завдяки диверсифікації клієнтської бази та впровадженню нових технологій. Попри сповільнення попиту на електромобілі, компанія продовжує розвивати свої рішення для преміум-класу та вдосконалювати системи безпеки і допомоги водієві, що дозволяє зберігати конкурентоспроможність і забезпечувати стійкий ріст у цьому сегменті.

"Progress Kemp Loadmaster: Як досягти максимальної безпеки та доступності мережі" - 28 серпня!