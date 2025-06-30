LG Display почала масове виробництво OLED-панелей нового покоління для моніторів

30 июня 2025 г., 12:35

0

Tweet

Компанія LG Display оголосила про запуск масового виробництва OLED-панелей четвертого покоління для ігрових моніторів. Нові 27-дюймові панелі оснащені фірмовою технологією Primary RGB Tandem і забезпечують пікову яскравість до 1 500 кд/м² та частоту оновлення 280 Гц, що дозволяє компанії зміцнити позиції у преміальному сегменті дисплеїв.

Завдяки технології Primary RGB Tandem, яка вперше використовує чотиришарову структуру з основними кольорами (червоний, зелений, синій), панель демонструє покращену контрастність і високу точність відтворення кольорів — 99,5%. Рішення також отримало сертифікацію від UL Solutions і Intertek за параметрами Perfect Black, Perfect Color та 100% Color Fidelity.

Окремо компанія повідомила про розробку першої OLED-панелі з частотою оновлення 540 Гц і роздільною здатністю QHD. Вона перевершує наявні на ринку рішення та орієнтована на кіберспортивні жанри з високими вимогами до швидкодії. Завдяки новому алгоритму вдалося подолати технічні обмеження, пов’язані з погіршенням якості зображення на надвисоких частотах.

Крім того, LG Display представила технологію Dynamic Frequency & Resolution (DFR), яка дозволяє змінювати частоту оновлення залежно від контенту — з можливістю досягти 720 Гц у HD-режимі. Час відгуку панелей складає лише 0,03 мс, що значно перевищує показники LCD-дисплеїв і відповідає найвищому стандарту VESA ClearMR 21 000.

Масове виробництво OLED-панелей із частотою 540 Гц заплановано на другу половину цього року.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD