LG будет использовать IBM Quantum Network

12 января 2022 г., 12:18

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Компания LG Electronics (объявила о намерении включиться к сеть IBM Quantum Network для продвижения отраслевых приложений квантовых вычислений.



Как отмечается, LG получит доступ к системам квантовых вычислений IBM и специальному набору для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом.



Используя технологию IBM корейская компания намерена изучить возможности применения квантовых вычислений в различных областях, требующих обработки большого количества данных, включая искусственный интеллект, подключенные автомобили, цифровую трансформацию, IoT и робототехнику.



LG сможет использовать аппаратные и программные разработки и приложения квантовых вычислений по мере их появления, в соответствии с дорожной картой IBM по квантовым вычислениям. Возможность обучения своих сотрудников позволит корейскому производителю изучить потенциал нового направления.



«Основываясь на нашей стратегии открытых инноваций, мы планируем использовать IBM Quantum для развития нашей компетенции в области квантовых вычислений», - заявил Ким Бён-хун, технический директор и исполнительный вице-президент LG Electronics. - «Мы стремимся предоставить клиентам ценность, с которой они до сих пор не сталкивались, применяя технологию квантовых вычислений в будущих бизнесах».



«Мы рады приветствовать LG Electronics в растущей экосистеме квантовых вычислений в Корее в интересное для региона время», - отметил Джей Гамбетта, научный сотрудник IBM и вице-президент IBM по квантовым вычислениям. - «Заключенные соглашения позволят LG исследовать новые типы проблем, связанных с развивающимися технологиями, и помогут укрепить квантовые ресурсы в Корее».

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