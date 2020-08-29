Lenovo ThinkAgile HX — когда гиперконвергенция незаменима

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Гиперконвергентные платформы стали в последнее время одним из наиболее динамично развивающихся направлений. И о преимуществах таких решений лучше всего узнать на реальном примере.

О сути Nutanix

Поскольку в рассматриваемом проекте была задействована платформа Lenovo ThinkAgile HX на базе Nutanix, имеет смысл коротко остановиться на ее особенностях.

Принципиальным отличием Nutanix от других сред виртуализации, является ее кластерная организация при стандартной минимальной потребности в трех узлах и не ограниченном количестве узлов. Также Nutanix позволяет объединять в кластере, различные по характеристикам узлы. Но при необходимости есть возможность построить ROBO-ноду на одном узле. Для сравнения, похожие по функциональности гипервизоры от VMware или Microsoft имеют ограничения на количество и характеристики узлов в кластере.

Но наиболее важным отличием среды Nutanix является отсутствие выделенной системы хранения, как это традиционно организовано. Вместо этого на базе встроенных накопителей каждого узла кластера формируется единое пространство. При этом все запросы к нему идут через инсталлированные на каждом узле контроллеры виртуального хранилища. Задачей такого контролера является поиск запрашиваемой информации при операциях чтения по всему пространству, а при записи данные распределяются по всем имеющимся в наличии накопителям для обеспечения отказоутойчивости.

Стоит отметить, что платформа Nutanix предоставляет практически неограниченные возможности по масштабированию. Для этого просто объединяют необходимое число узлов, которые автоматически настаивают связи друг с другом. Разработчики Nutanix называют эту платформу программно-определяемой инфраструктурой, так как все ее аспекты настраиваются с единой консоли, и нет необходимости тратить время и ресурсы на конфигурирование отдельной сети подсистемы хранения, так как она просто отсутствует.

Lenovo ThinkAgile HX — Nutanix-кубик

Компания Lenovo располагает широким спектром серверных платформ и среди прочего делает особый акцент на продвижении решений, которые базируются на технологии Nutanix. В частности, последняя предлагается в составе серверов Lenovo ThinkAgile HX, где имеется шасси высотой 2U. В нем как раз и можно сформировать кластер из четырех узлов, каждый из которых представляет собой двухсокетный сервер на процессорах Intel Xeon Platinum второго поколения с тепловым пакетом до 140 Вт. Объем оперативной памяти на узлах может достигать 768 ГБ. Шасси располагает шестью отсеками для накопителей 2.5", куда устанавливаются как SSD, так и жесткие диски. Сетевые каналы 10GbE подключаются к четырем портам, имеется возможность использовать и до двух 25GbE.

«Просто и оперативно»

Опытом тестирования решения платформы Lenovo ThinkAgile HX на базе технологии Nutanix поделились сотрудники государственного предприятия «Инфотех», которое занимается разработкой решения по обмену данными для взаимодействия украинских госорганов. Это решение создается в рамках Постановления Кабинета министров № 1078, а его суть сводится к исключению из сетевого трафика, который генерируется между ведомствами, персональных данных граждан. Как образно назвал суть этой разработки ведущий специалист ДП «Инфотех» Максим Сохацкий, компанией создается «украинский GDPR». Для защиты персональные данные представляются в виде хэшей. И уже с их помощью выполняется поиск в записях различных реестров, а также проверяется наличие дубликатов.

С математической точки зрения, исходная информация трансформируется в многовекторный куб, включающий 55 колонок, что означает увеличение в 55 раз исходного объема данных. Стоит учесть, что поиск в таком массиве информации в режиме реального времени возможен лишь при условии его полного размещения в оперативной памяти. Поэтому для отработки алгоритмов требовалась высокопроизводительная серверная платформа с объемом ОЗУ не менее 2 ТБ.

Евгений Гнесь, системный администратор ДП «Инфотех», отметил, что при выборе серверной платформы заявленное требование к достаточной емкости оперативной памяти было ключевым. Но кроме того, важными были и возможность оперативного разворачивания системы, и простота ее обслуживания. Эксперт отметил, что выносить такое решение в публичное облако или создавать распределенную структуру не представлялось целесообразным, так как в этом случае потребовалось бы слишком высокоскоростное соединение. В результате, по совокупности указанных факторов выбор пал на платформу Lenovo ThinkAgile HX.

Евгений Гнесь, Антон Толмачев, Максим Сохацкий,

Александр Иващенко (слева направо)

Как сообщил Антон Толмачев, руководитель департамента Data Center Group в Lenovo Ukraine, производитель делает особый упор на продвижении решений на базе технологии Nutanix, поэтому такой запрос был оперативно удовлетворен. Александр Иващенко, технический специалист направления x86 Server из украинского представительства Lenovo, сообщил, что в серверную ДП «Инфотех» было доставлено шасси Lenovo ThinkAgile HX3721 с установленными в нем четырьмя узлами. В каждом из них используется по два процессора Intel Xeon Gold 5115 10C 2,4 ГГц и 512 ГБ оперативной памяти. Конфигурация также включает по два SSD Intel S4600 960 ГБ и четыре HDD по 2 ТБ. А для организации сети был передан коммутатор NE1032.

Системный администратор «Инфотех» сообщил, что процесс инсталляции указанного оборудования занял не более четырех часов, так как не было необходимости в монтаже коммутатора для выделенной системы хранения с их настойкой и запуском. А на общий запуск решения потребовалось два дня, что включало формирование требуемого числа виртуальных машин. При этом не довелось столкнуться с какими бы то ни было подводными камнями, так как уже имелся опыт эксплуатации решения на базе Nutanix. Причем управление системой весьма наглядно, так как ее топология представлена в графическом интерфейсе.

Как отметил Максим Сохацкий, в проекте задействован инструментарий на базе Erlang. Его встроенные возможности включают работу с кластерными конфигурациями, поэтому в проекте задействуется весь объем оперативной памяти кластера. А вычислительные ресурсы всех имеющихся процессорных ядер нагружены на 100%, так как задача чрезвычайно требовательна.

Хотя система хранения является распределенной, никаких ограничений пропускной способности каналов 10GbE во время отработки задач не ощущалось. Но Евгений Гнесь считает, что при необходимости несложно заменить сетевые платы в платформе на более скоростные 25GbE. Тем более, что функциональность Nutanix позволяет формировать выделенные сети по заданным портам и соединениям, отделяя обмен метаданными от работы гостевых операционных систем.

По признанию экспертов «Инфотех», наличие высокопроизводительной платформы Lenovo ThinkAgile HX на базе технологии Nutanix позволило в сжатые сроки выполнить первый этап исследовательского проекта по отработке методологии управления реестрами большого объема. На эти работы было затрачено около двух недель. В результате, усовершенствованный алгоритм значительно сократил требования к минимальному объему оперативной памяти с двух до одного терабайта. Кроме того, было продемонстрировано ускорение загрузки исходных данных для анализа в кластерной конфигурации, по сравнению с одиночным сервером, так как удалось выполнить это в параллельном режиме. Поэтому при дальнейшем увеличении числа узлов скорость загрузки должна вырасти.

Рассказывая об опыте эксплуатации платформы Lenovo ThinkAgile HX, Евгений Гнесь обратил особое внимание на организацию системы хранения с использованием общего кэша кластера, откуда данные попадают на твердотельный накопитель, а далее — на накопители всех узлов кластера. Это дает возможность получать быстрые снимки. Имеющийся «из коробки» планировщик позволяет создавать расписание резервного копирования виртуальных машин на уровне снимков. Удобной функцией, по мнению эксперта, является и встроенная модернизация firmware. При этом все нагрузки в автоматическом режиме переносятся на доступные узлы, и только после их миграции выбранный для модернизации узел останавливается для обслуживания. И перед установкой полученное обновление проверяется на корректность.

Большим подспорьем, по словам системного администратора «Инфотех», при эксплуатации платформы Lenovo ThinkAgile HX была среда управления XClarity. Она бесшовно интегрируется с гипервизором, при этом с ее помощью можно управлять всеми вычислительными узлами и всеми коммутаторами с единой консоли. Здесь реализована поддержка SNMP 2 и 3, доступно взаимодействие с мобильным приложением.

На очереди — следующие этапы, когда начнется исследовательская работа с реальными реестрами. Как сообщил Евгений Гнесь, в числе востребованных особенностей платформы Lenovo ThinkAgile HX для выполняемого проекта — функция отказоустойчивости на уровне узлов и возможность реализации катастрофоустойчивости. Важной также является простота масштабирования, поэтому при необходимости число узлов может быть оперативно увеличено. Но окончательное решение о конфигурации всего комплексного решения будет приниматься после завершения всех этапов исследовательского проекта.

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