Lenovo Smart Paper — 10,3-дюймовий E-Ink блокнот

10 января 2023 г., 10:35

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Конспектування є необхідністю для багатьох, проте може стати обтяжливим для сучасного способу життя, коли з міркувань мобільності та екологічності краще не накопичувати зайвий папір. Однак, існують спеціальності та люди, які надають перевагу природному та інтуїтивно зрозумілому письму від руки, а не друкуванню на комп'ютері. Щоб запропонувати новий, але знайомий досвід для тих, хто багато пише, Lenovo представила Lenovo Smart Paper, свій інноваційний продукт на ринку цифрових блокнотів. Lenovo Smart Paper — це тонкий 10,3-дюймовий сенсорний дисплей з антивідблисковими чорнилами E-Ink, який розміщений у легкому суцільнометалевому корпусі, що дозволяє звільнити місце в рюкзаку.

Використовуючи технологію E-Ink, цей цифровий блокнот дає користувачам звичне відчуття ручки на папері, а також "розумні" функції, які незвично оптимізують їхню продуктивність.



У комплект з пристроєм входить активний стилус без батареї, який можна зберігати в чохлі. Стилус Lenovo Smart Paper Pen ніколи не потрібно заряджати, він оснащений фетровим наконечником і має затримку до 23 мілісекунд, завдяки чому процес написання залишається звичним і плавним, практично без затримок. За допомогою одного стилуса користувачі можуть вибирати з дев'яти різних налаштувань пера — включаючи кулькову ручку, олівець (дерев'яний і механічний), маркер і навіть каліграфічне перо — так, що їм не доведеться шукати потрібне письмове приладдя. Завдяки 4096 рівням чутливості до тиску та визначенню нахилу пера, а також 74 шаблонам блокнотів на вибір (наприклад, лінійки, графіки, чистий папір і навіть нотний папір), користувачі можуть писати, малювати, робити ескізи, штрихувати та ілюструвати з точністю протягом багатьох днів.



На додаток до відчуття чорнила на справжньому папері, цей цифровий блокнот також пропонує новий рівень комфорту через “розумні” інтегровані технології. Завдяки двом вбудованим мікрофонам, Lenovo Smart Paper може перетворюватися на цифровий диктофон, що дозволяє користувачам записувати аудіоконференції або лекції в класі, одночасно роблячи нотатки. Якщо користувач не може згадати словесний контекст нотатки, зробленої під час однієї з таких сесій, він може просто вибрати конкретний текст, який він написав, щоб почути коротке відтворення того, що було сказано в той момент часу, або ж він може прослухати всю записану лекцію ще раз.



Завдяки 50 Гб пам'яті, якої достатньо для зберігання понад 50 тисяч сторінок нотаток, користувачі можуть видаляти й переміщати нотатки, а також організовувати їх у теки. Більше не потрібно перегортати сторінки, щоб знайти те, що було написано кілька місяців тому; натомість пошук за ключовими словами в тисячах рукописних нотаток можна здійснити за лічені секунди, а рукописний текст можна легко перетворити на друкований текст. Маючи доступ до більш ніж двох мільйонів книг на eBooks.com, користувачі також можуть швидко шукати ключові слова в цифрових книгах і статтях, які вони зберегли на пристрої. За допомогою програми Lenovo Smart Paper користувачі можуть отримати доступ до своїх нотаток і книг з будь-якого місця, а також здійснювати хмарну синхронізацію для створення резервних копій своїх файлів, які можна синхронізувати на різних пристроях Android, iOS і Windows. За допомогою програми користувачі також можуть транскрибувати аудіозаписи та перекладати текст на різні мови.

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