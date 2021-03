Главная » Статьи Lenovo Reshape Your Reality — онлайн встреча с партнерами Автор – Тимур Ягофаров , 3 марта, 16:21 0

Tweet Украинское представительство Lenovo провело онлайновую презентацию Reshape Your Reality для партнеров в регионе ответственности киевского офиса, на которой были представлены новые ультрапортативные компьютеры семейства ThinkPad X1 и позволяющие повысить надежность решений производителя сервисы. Открыло программу мероприятия выступление Николая Антонюка, руководителя направления персональных компьютеров Lenovo в Украине. «Быть лидером — это не только продавать миллионы устройств во всем мире, но и вносить вклад в развитие общества в целом. За третий квартал 2020 г компания Lenovo в Украине получила лидерские позиции как в сегменте ПК (23,6%), так и в сегменте ноутбуков (36,3%). Среди самых ярких событий — представление инновационного продукта, который будет задавать тренды и станет стартом для новой ниши — ThinkPad X1 Fold. Кроме того, мы традиционно во всем мире слушаем отзывы и пожелания своих пользователей, чтобы делать продукты еще лучше. Поэтому мы создаем инновации вокруг пользователя и его потребностей. Клиенты ценят это, о чем свидетельствует рост почти всех сегментов нашего бизнеса. Так, по результатам 2020 года, продажи ноутбуков бренда ThinkPad во всем мире выросли на 14% и составили 21 млн единиц. Важно, что в 2020 году мы помогли многим учиться удаленно и комфортно работать, где бы они ни находились. Десятки образовательных проектов в Украине, помощь детям с инвалидностью и нуждающимся семьям — это то, что нам запомнилось в прошлом году. И наконец, мы заботимся об экологии, пытаясь использовать как можно меньше материалов, которые нельзя переработать. Например, ежегодно мы экономим 19,5 тыс. километров скотча, который раньше использовали в упаковке. Этого может хватить, чтобы 50 раз достичь МКС и вернуться назад», — отметил во вступлении к своей презентации Николай Антонюк. Николай Антонюк: «Быть лидером — это не только продавать миллионы устройств во всем мире, но и вносить вклад в развитие общества в целом» Прежде всего, он познакомил с моделью ThinkPad X1 Fold, который, по его заявлению, является первым в мире ноутбуком со сгибающимся 13,3-дюймовым экраном. Он построен на базе OLED-матрицы с разрешением 2К (2048×1536), которая обеспечивает максимальную яркость 300 нит и контрастность 5000:1. Сообщается, что X1 Fold работает до 10,6 часов в режиме просмотра видео, а технология Rapid Charge позволит зарядить ноутбук до 80% за 60 минут. По словам выступающего, ThinkPad X1 Fold от Lenovo — это полноценная замена классического ноутбука, если пользователь постоянно находится в движении и не располагает временем для офисной работы. Корпус устройства выполнен из комбинации легких сплавов и углеродного волокна с кожаным покрытием, при этом его масса не превышает 1 кг. Новинка унаследовала традиционные для линейки ThinkPad преимущества: защиту данных, надежность и долговечность. Это подтверждают стресс-тесты и циклы многократного сгибания экрана. Аппаратная платформа новинки включает процессор Intel Core с технологией Intel Hybrid, а работает она под управлением операционной систему Windows 10. Конструкция новинки включает встроенную подставку, которая надежно держит ноутбук на рабочем столе и позволяет подключить дополнительную Bluetooth-клавиатуру. В портретном режиме ThinkPad X1 Fold становится 13-дюймовым планшетом, на котором можно делать эскизы и рисовать графики со стилусом Active Pen. Дисплей можно разогнуть и использовать как планшет, или согнуть как «книгу». Стоит иметь в виду, что стилус и Bluetooth-клавиатура входят в комплект поставки. Еще одна оригинальная новинка пополнившая семейство ThinkPad X1, — ультралегкий ноутбук ThinkPad X1 Nano весом 907 г. Новинка сертифицирована в соответствии с требованиями платформы Intel Evo, которая регламентирует быстрый отклик и продолжительное время автономной работы. Отметим, что X1 Nano — первое устройство бренда ThinkPad с поддержкой 5G. Николай Антонюк представил и модель ThinkPad X1 Titanium YOGA — ноутбук, экран которого открывается на 360°. Новинка оснащена 13,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2K (2048×1536), который поддерживает работу со стилусом. Сверхтонкий корпус устройства выполнен с титановым покрытием, что не только обеспечивает надежность, но и защищает от следов пальцев. Пополнилась линейка ThinkPad и бизнес-ноутбуком X1 Carbon 9-го поколения, который сочетает бескомпромиссную производительность и лаконичный дизайн. Среди особенностей новинки — увеличенный тачпад, узкие рамки вокруг экрана, уменьшенное влияние вредного синего излучения экрана на глаза, поддержка eSIM, 4G, 5G, улучшенная автономность и увеличенный до 32 ГБ объем оперативной памяти. Премиальный пользовательский опыт доступен с ThinkPad X1 YOGA 6-го поколения. Изящный дизайн устройства в светло-сером цвете (Storm Grey) и с клавиатурой в тон корпуса подчеркнет элегантный стиль владельца. Устройство раскрывается на 360 градусов, поэтому его можно использовать в максимально удобном положении: как обычный ноутбук, в режимах «планшет», «стенд» и «тент». Новое поколение устройств получило еще более производительные процессоры Intel Core 11-го поколения, которые обеспечивают стабильную работу даже при максимальных нагрузках. Подводя итог, Николай Антонюк отметил: «Работа в условиях «новой нормы» — вызов не только для каждого из нас, но и для техники, которую мы привыкли выбирать для бизнеса. Надежность, бескомпромиссная защита данных, мобильность и автономность — преимущества, которые неизменно получают пользователи линейки ThinkPad уже более 28 лет. Однако мы всегда стараемся быть на шаг впереди. Инженеры компании думают не только о необходимости покупателей иметь продуктивный и надежное устройство, мы создаем технологии, которые будут максимально соответствовать новым сценариям использования, менять рынок ПК и формировать новые прорывные тенденции». Евгений Чемерис, руководитель направления обучения компании Lenovo в Украине, напомнил историю развития линейки ноутбуков YOGA, которые впервые были представлены еще в 2012 году. «Ноутбуки Lenovo YOGA — это максимум WOW-эффектов в одном устройстве. Это стильный дизайн, множество вариантов для продуктивной работы и творчества, а также защита данных. Например, программный комплекс Privacy Alert информирует пользователя, если кто-то посторонний заглядывает в экран, и немедленно включает режим Privacy Guard, который размоет картинку на дисплее. Благодаря технологии Glance экран автоматически гаснет, если владелец отойдет от ноутбука. YOGA даже может известить звуком, если посторонний человек возьмет лэптоп, пока владелец отошел. Такие технологии не только упрощают пользование устройством, но и дают владельцу уверенность, что его информация в безопасности в условиях гибкости и отсутствия привязки к конкретному рабочему месту». А завершило деловую часть мероприятия выступление Владимира Павленко, менеджера по развитию бизнеса сервисов Lenovo в Украине. Он познакомил с имеющимися в арсенале компании форматами гарантийного обслуживания и возможностями расширить и продлить гарантию, что призвано значительно уменьшить расходы на ремонт и обслуживание устройств. Выступающий напомнил, что базовый срок гарантийного сервиса длится от одного до трех лет, в зависимости от линейки, а продлить его можно на срок до 5 лет. Кроме того, пользователю предоставляет выбор удобного способа гарантийного обслуживания. Владимир Павленко: «Безопасность и удобство пользователей — главные ценности, которыми мы руководствуемся при разработке гарантийных программ» Обычно такие случаи, как случайное попадание кофе на клавиатуру, не являются гарантийными у производителей техники. Но для помощи в подобных инцидентах Lenovo предлагает сервис защиты от случайных повреждений (Accidental Damage Protection, ADP), который расширяет рамки базовой гарантии и поддерживает больший перечень неисправностей: попадание жидкости, удары, повреждения дисплея и даже резкие изменения напряжения в сети. Дополнительная гарантия на аккумулятор на 2 или 3 года позволит пользователю оставаться максимально мобильным и не беспокоиться, что внезапно закончится заряд батареи. Компания Lenovo поддерживает защиту безопасности информации пользователей и предлагает оставлять жесткий диск в себя, если устройство нуждается в ремонте (услуга Keep your drive). Это позволит повысить безопасность персональных данных, ведь жесткий диск остается в них. Владимир Павленко подчеркнул: «Безопасность и удобство пользователей — главные ценности, которыми мы руководствуемся при разработке гарантийных программ. Нам важно, чтобы пользователь, даже после окончания гарантийного периода, чувствовал, что его устройство и данные в безопасности, застрахованы от непредвиденных ситуаций в офисе и дома, во время работы в коворкинге, кафе, парке, где угодно. Мы стараемся спрогнозировать сценарии использования устройств заранее, проводим исследования и анализируем данные, чтобы в любой момент предложить клиентам помощь». Выступающий отметил, что Lenovo Premier Support — комплексное решение для пользователей. Так, клиенты Lenovo Premier Support имеют прямой контакт с персональным сертифицированным техническим специалистом и могут обратиться за советом в любой момент. В случае возникновения неисправностей, специалисты быстро реагируют, чтобы провести ремонт ноутбука там, где удобно пользователю. Также клиенты Lenovo Premier Support и их устройства имеют приоритет в поставках деталей и комплектующих.

