Lenovo продемонстрировала новые ThinkPad X1 Carbon и ThinkPad X1 YOGA

13 января 2020 г., 13:55

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Компания Lenovo на выставке CES 2020 анонсировала новые версии ноутбуков бизнес-линейки — ThinkPad X1 Carbon восьмого поколения и ThinkPad X1 YOGA пятого поколения. Устройства традиционно удовлетворяют требованиям военных стандартов MIL-STD810G. Новое поколение ноутбуков прошло более 200 проверок качества в лабораториях компании и оснащено клавиатурой, которая теперь включает ряд новых кнопок для оперативного доступа к коммуникационным программам через VoIP.

Отметим, что ThinkPad X1 Carbon — часть программы Intel Athena Project, требованиям которой отвечают такие параметры, как скорость реакции системы, емкость аккумулятора и время восстановления работы. В серии X1 использована аудиосистема Dolby Atmos и дисплей Dolby Vision.

Ноутбуки ThinkPad X1 получили инновационную систему безопасности ThinkShield, которая защищает данные от кибератак. Например, оба ноутбука ThinkPad X1 поддерживают технологию ThinkPad PrivacyGuard, которая защищает информацию на экране от посторонних глаз. Другая интересная функция программного обеспечения — ThinkPad PrivacyAlert, которая предупреждает пользователей, что кто-то наблюдает за их экраном. Для защиты информации устройство автоматически включает PrivacyGuard на других дисплеях, подключенных к ноутбуку.

Объявлена также новая клавиатура ThinkPad TrackPoint Keyboard II, которая получила идентичный дизайн и функции, поэтому тактильные ощущения будут привычными для пользователей ThinkPad. Подключить ее можно через беспроводной адаптер или с помощью Bluetooth 5. Новая клавиатура работает автономно до двух месяцев, а после пятнадцати минут зарядки сможет функционировать до недели. ThinkPad Trackpoint Keyboard II подключается к двум и более устройствам с поддержкой Windows или Android. Кроме того, у клавиатуры есть 6 клавиш для активации для людей с нарушением зрения.

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