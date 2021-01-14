Lenovo продемонстрировала мониторы L24i-30 и L27e-30

14 января 2021 г., 14:15

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В рамках выставки CES 2021 компания Lenovo представила мониторы Lenovo L24i-30 і Lenovo L27e-30 на базе IPS-матриц. Их подставки позволяют повысить функциональность работы и оснащены скрытыми функциями прокладки кабелей. В них встроен держатель для смартфона, чтобы пользователь мог удобнее организовать личное пространство. Также можно наклонять дисплей, чтобы выбрать более удобный угол просмотра. Пользователь может выбрать одну из двух конструкций: цельнометаллическая подставка нового Lenovo L24i-30 с двухцветными элементами, либо же элегантная модель Lenovo L27e-30. Мониторы выполнены в черном цвете (Raven Black) и являются ультратонкими: ширина нижней часть рамки составляет 7,1мм, а с остальных трех сторон рамка почти незаметна.

В модели Lenovo L24i-30 используется IPS-матрица диагональю 23,8 дюйма с разрешением Full HD (1920×1080), а Lenovo L27e-30 — ее диагональ 27 дюймов. Экраны оснащены технологией Eye Comfort, которая имеет сертификат безопасности TUV Rheinland. Технология минимизирует синее излучение и мерцание экрана на протяжении всего дня, сохраняя зрение пользователя во время длительной работы экраном. Оба монитора поддерживают технологию AMD FreeSync. Дисплеи поддерживают кадровую частоту до 75 Гц через порт HDMI.

С помощью настроек меню экрана (On-Screen Display, OSD) на программной платформе Lenovo Artery можно устанавливать громкость и другие характеристики монитора.

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