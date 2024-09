Lenovo приєднується до Пакту про AI Європейської комісії

27 сентября 2024 г., 14:35

Компанія Lenovo оголосила про підписання Пакту про штучний інтелект Європейської комісії, наголосивши на своїй прихильності до розроблення надійних AI-систем, що відповідають світовим стандартам безпеки та етики. Ця добровільна ініціатива підтримує ширше зобов'язання компанії Lenovo щодо забезпечення розумнішого AI для всіх і вжиття попереджувальних заходів із просування відповідальної практики AI в межах своєї діяльності та портфеля рішень, послуг і пристроїв.



Ставши учасником ініціативи, Lenovo зобов'язується прийняти комплексну стратегію управління AI, виявляючи та знижуючи ризики, пов'язані з високоризикованими системами AI. Компанія також працюватиме над підвищенням рівня грамотності в галузі AI серед своїх співробітників і впроваджуватиме надійні заходи щодо забезпечення якості даних для навчання AI-моделей. Крім того, Lenovo зобов'язується підвищити прозорість, чітко позначаючи контент, створений AI, і забезпечуючи інформування користувачів під час взаємодії з технологіями AI.



«Відповідальне ставлення до AI - це те, що ми доручаємо робити всім у Lenovo: від інструментів, що використовуються, та прозорості використання AI до інновацій і створення продуктів, послуг і рішень», - сказав Даг Фішер (Doug Fisher), директор з безпеки та AI в Lenovo. «Завдяки управлінню, що лежить в основі нашої діяльності, ми забезпечуємо довіру наших клієнтів сьогодні та допомагаємо їм відповідально орієнтуватися у швидко мінливому ландшафті AI й в майбутньому».



Пакт про AI пропонує організаціям добровільно приєднатися до ключових положень Закону про AI до його офіційної реалізації. Ініціатива сприяє конструктивному діалогу між політиками та лідерами в галузі AI, заохочуючи прозорість, передовий досвід і співпрацю.



Участь Lenovo в Пакті про штучний інтелект підкреслює проактивний підхід компанії до підготовки до майбутнього регулювання штучного інтелекту і до того, щоб зробити ці міркування основоположними для послуг і рішень, пов'язаних зі штучним інтелектом.



Зазначається, це нове підписання доповнює інші урядові ініціативи щодо відповідального AI, до яких долучилася Lenovo, включно із зобов'язаннями з урядом Канади та ЮНЕСКО.



«Ми в Lenovo прагнемо очолити розробку надійних систем AI, в яких пріоритет надається безпеці, конфіденційності та прозорості», - каже Шама Патарі (Shama Patari), віцепрезидент і заступник головного юрисконсульта Lenovo. «Приєднуючись до Пакту про штучний інтелект Європейської комісії, ми зміцнюємо нашу прихильність до тісної співпраці з політиками для стимулювання відповідальних інновацій у сфері штучного інтелекту, забезпечуючи відповідність технологій Lenovo найвищим етичним стандартам і приносячи користь суспільству».



Ця угода ґрунтується на наростальних інвестиціях Lenovo в технології AI, включно з оригінальними генеративними AI-моделями, гібридним підходом до AI, що ставить на перше місце конфіденційність, безпеку і потужність для підприємств і приватних осіб, а також комплексним портфелем, що надає новітні технології AI усім охочим.



Повідомляється, у Lenovo діє Комітет з відповідального AI з внутрішньою системою управління, яка охоплює етичні і юридичні питання, питання безпеки та конфіденційності, щоб забезпечити безпечне та відповідальне розгортання нових рішень. Lenovo оцінює рішення в галузі штучного інтелекту з урахуванням таких основних принципів комітету, як різноманіття та інклюзивність, конфіденційність і безпека, підзвітність і надійність, пояснюваність, прозорість, а також вплив на навколишнє середовище та соціальну сферу.



За заявою Lenovo, компанія та некомерційна організація Tech To The Rescue об'єднали свої зусилля, щоб створити шлюз для некомерційних організацій, які готові використовувати можливості штучного інтелекту (AI), але не мають чіткого та доступного шляху до ресурсів та навчання. Нова лабораторія Lenovo AI for Social Impact Lab стане важливим компонентом акселераційної програми Tech To The Rescue AI for Changemakers Accelerator Program, яка наразі підтримується AWS, Google.org та іншими ключовими партнерами. Загалом, програма AI for Changemakers спрямована на збільшення впливу 110 інноваційних та впливових некомерційних організацій, які створюють рішення на основі штучного інтелекту для поліпшення своєї роботи.



«Лабораторія Lenovo AI for Social Impact Lab - це більше, ніж просто технологічний поштовх», - зазначив Яцек Сядковскі (Jacek Siadkowski), засновник Tech To The Rescue. Вона додає стратегічну додану вартість у ширшу програму Tech To The Rescue «AI для тих, хто змінюється». У той час як акселератор AI for Changemakers пропонує наставництво, стратегію та підтримку спільноти, щоб допомогти некомерційним організаціям інтегрувати AI в їхні задачі, лабораторія Lenovo AI for Social Impact Lab гарантує, що обрані організації матимуть передові інструменти та ресурси, необхідні для того, щоб зробити цю інтеграцію реальністю».



«Після опитування некомерційних організацій по всьому світу ми зрозуміли, що керівники некомерційних організацій хочуть скористатися перевагами AI, але їм бракує ресурсів і підготовки для цього», - поділився Кельвін Дж. Кросслін (Calvin J. Crosslin), президент Lenovo Foundation, віцепрезидент Lenovo і головний директор із питань різноманітності. «У той час, як бізнес і промисловість з готовністю приймають AI, ми повинні переконатися, що некомерційні організації включені в цей процес і підготовлені до масштабних перетворень, які створює AI. Надання доступу до ресурсів і навчальних програм Tech To The Rescue - це чудовий наступний крок, оскільки ми продовжуємо розширювати доступ і освіту в галузі AI для некомерційних організацій, і ми раді підтримати їхню ініціативу AI for Changemakers».

