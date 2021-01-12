Lenovo представила свой самый тонкий ThinkPad — X1 Titanium YOGA

12 января 2021 г., 17:05

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Компания Lenovo представила самый тонкий ноутбук бренда ThinkPad — ThinkPad X1 Titanium YOGA. Такое название связано с тем, что в новинке используется титановый корпус толщиной 11 мм. Ноутбук оснащен 13,5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 3:2 и низким уровнем энергопотребления. Он поддерживает технологии Dolby Vision HDR и Dolby Atmos.

Также Lenovo анонсировала ThinkPad X1 Carbon 9-го поколения и X1 YOGA 6-го поколения — обновленные ноутбуки с улучшенным интерфейсом оснащены новыми дисплеями с соотношением сторон 16:10. Среди нововведений — встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев, а также низкий уровень синего излучения экрана, что помогает сохранить зрение во время длительной продуктивной работы. Для улучшения безопасности и простоты использования лэптоп оснащен новой технологией ComputerVision Experiences (CVx) с датчиком, который определяет присутствие человека. Оба ноутбука поддерживают технологии Dolby Vision и Dolby Atmos Speaker System. Заявлено, что ThinkPad X1 Carbon и X1 YOGA — первые в мире ноутбуки, оснащенные Dolby Voice. Эта технология обеспечивает наивысшее качество онлайн-связи во время бизнес-конференций, уменьшает утомляемость слушателей и имеет четкий звук для более продуктивных встреч. Новые модели вместе с X1 Fold и легким X1 Nano, которые были анонсированы в сентябре прошлого года, дополняют портфель устройств ThinkPad X1 премиум-класса с поддержкой технологии 5G3.

Компания Lenovo также представляет абсолютно новое устройство — ThinkPad X12 Detachable, которое объединяет особенности высокопродуктивного ноутбука и гибкость 12,3-дюймового планшета. Защищенный стеклом Corning Gorilla Glass, дисплей работает вместе с дополнительным стилусом Lenovo Precision Pen или Lenovo Digital Pen, а клавиатура с подсветкой обеспечивает плавный переход между режимами работы.

Анонсированы и новые док-станции ThinkPad Thunderbolt 4 и USB-C Universal и Smart Docks. Они позволяют автоматически находить, загружать и устанавливать обновления программ. «Умные» док-станции работают на базе Microsoft Azure Sphere и расширяют функциональность портативных устройств, позволяя удаленно устанавливать обновления, управлять устройствами и проводить мониторинг состояния портов без прерывания работы пользователей и без необходимости подключаться к ПК.

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