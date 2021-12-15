Lenovo представила сервер ThinkEdge SE450 для периферийных вычислений

15 декабря 2021 г., 13:27

+11

голос Tweet

Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG), подразделение компании Lenovo, обновила линейку устройств Lenovo ThinkEdge, представив новый сервер.



Как сообщается, ThinkEdge SE450 расширяет функциональные возможности периферийных устройств, обеспечивая быструю обработку данных и высокую производительность для большего числа сред, ускоряя принятие решений на периферии в режиме реального времени.



«По мере того, как компании продолжают работать над решением актуальных задач, им требуются высокопроизводительные инфраструктурные решения для установки на периферии, которые позволят быстрее обрабатывать данные для получения конкурентных бизнес-преимуществ, - заявил Чарльз Ферланд (Charles Ferland), вице-президент и генеральный директор подразделения периферийных вычислений и работы с поставщиками коммуникационных услуг компании Lenovo ISG. - С выводом на рынок сервера ThinkEdge SE450 в сотрудничестве с обширной экосистемой партнеров компания Lenovo реализует внедрение технологий ИИ на периферии, - будь то расширение возможностей подключения в „умных“ городах для обнаружения ДТП и быстрого реагирования на них или удовлетворение потребностей в профилактическом обслуживании производственных линий».



Периферийные вычисления лежат в основе цифровой трансформации компаний во многих отраслях, поскольку они позволяют оптимизировать способы обработки данных в непосредственной близости к их источнику. Согласно исследованию Gartner, к 2025 году 75% корпоративных данных будут обрабатываться на периферии, а к 2022 году 80% проектов в области Интернета вещей (IoT) будут включать в себя технологии ИИ. Заказчики Lenovo используют данные, полученные на периферии, для немедленного принятия решений в производственных цехах, в магазинах, на улицах города и мобильных телекоммуникационных площадках. Линейка устройств Lenovo ThinkEdge позволяет выйти за рамки традиционных центров обработки данных и обеспечивает максимальную вычислительную мощность на периферии.



Подчеркивается, что Lenovo ThinkEdge SE450 разработан с целью преодоления ограничений, связанных с расположением серверов - он отвечает требованиям широкого спектра критически важных рабочих нагрузок благодаря малошумному дизайну и портативному форм-фактору с меньшей глубиной, что позволяет легко устанавливать его в ограниченных пространствах. Кроме того, он предоставляет возможность получать аналитические данные в режиме реального времени за счет высокой производительности и гибких вариантов развертывания, которые могут поддерживать несколько рабочих нагрузок ИИ, позволяя заказчикам легко масштабировать решение по мере необходимости. Сервер с поддержкой множества GPU-адаптеров специально создан для построения сред периферийных вычислений и обладает износоустойчивой конструкцией, которая выдерживает более широкий диапазон рабочих температур, а также неблагоприятные условия эксплуатации, такие как запыленность, удары и вибрация. Lenovo ThinkEdge SE450 - одна из первых платформ, оснащенная графическими процессорами NVIDIA для корпоративного и промышленного применения ИИ в периферийных приложениях для обеспечения максимальной производительности.



Безопасность имеет решающее значение, и Lenovo предоставляет компаниям возможность уверенно передавать данные между периферийными и облачными средами, используя отказоустойчивые и надежно защищенные инфраструктурные решения, минимизирующие риски нарушения безопасности и угроз для данных. Портфель решений ThinkEdge предлагает множество вариантов подключения и защиты, которые легко развертываются и безопасно управляются в современных удаленных средах. Среди них - новая защищенная лицевая панель для предотвращения несанкционированного доступа и надежные функции безопасности для более эффективной защиты данных.



Сервер ThinkEdge SE450 спроектирован на базе масштабируемого процессора Intel Xeon 3-го поколения, оснащенного технологией Intel Deep Learning Boost, и поддерживает установку флеш-накопителей для обеспечения работы ИИ-приложений и вычислительной аналитики на периферии. Сервер был верифицирован Intel в качестве Intel Select Solution для виртуальной сети vRAN.



На участках периферийных вычислений часто отсутствует персонал, так как до них трудно добраться — сервер ThinkEdge SE450 может быть развернут в автоматическом режиме, он управляется с помощью решения Lenovo Open Cloud Automation (LOC-A), а также легко настраивается благодаря программному обеспечению Lenovo XClarity Orchestrator. Поддержка технологий беспроводной передачи данных и удаленного доступа к устройству позволяет избежать дополнительного посещения мест размещения оборудования.



Представленный сервер, по заявлению производителя, адаптирован для ИИ и поддерживает работу с обширной экосистемой решений партнеров, что позволяет упростить заказчикам развертывание решений для периферийных вычислений. По мере того, как компании создают гибридные инфраструктуры от облака до периферии, сервер является идеальным расширением для локальных облачных сред, построенных на базе технологий и решений Microsoft, NVIDIA, Red Hat и VMware.

Конференция DC Link Partner Day-2021 — 15 и 16 декабря!