Lenovo представила прозорий ноутбук ThinkBook Transparent Project Crystal Laptop

26 февраля 2024 г., 15:35

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Компанія Lenovo представила найновішу інноваційну концепцію — прозорий ноутбук Lenovo ThinkBook Transparent Project Crystal Laptop. Пристрій трансформує підхід до взаємодії та творчості завдяки 17,3-дюймовому прозорому дисплею Micro-LED. Прозора область клавіатури, безрамковий екран та сенсорна панель, що здається ніби пливе, покращують загальний досвід користування та створюють відчуття високотехнологічної простоти.



Перевага цього ноутбука полягає в "розумній" інтеграції віртуального та реального. Прозорий екран відкриває нові можливості для спільної роботи й підвищує ефективність завдяки Artificial Intelligence Generated Content (AIGC). Технологія для створення контенту на основі ШІ дозволяє взаємодіяти з фізичними об'єктами та накладати цифрову інформацію для створення унікального контенту, а прозорість забезпечує його просту інтеграцію в навколишнє середовище. Користувачі можуть легко перемикатися між клавіатурою і дошкою для малювання з підтримкою стилуса, переходячи на нові рівні творчої ефективності. Штучний інтелект у поєднанні з прозорими дисплеями відкриває нові способи взаємодії з даними та застосунками, надаючи можливості для розробки нових функцій і формфакторів. Концепція демонструє футуристичну перспективу комп'ютерів на базі ШІ, поєднуючи цифрове та фізичне середовище, що може покращити користувацький досвід у спосіб, який раніше було складно уявити.



Продовжуючи динаміку Tech World 2023, Lenovo та Motorola також продемонстрували концепцію адаптивного дисплея смартфона, який може згинатися і набувати різних форм залежно від потреб користувачів. Базується такий задум на механічних інноваціях у пристроях-трансформерах від Lenovo, а також на концепціях розгортання. Lenovo та Motorola підкреслюють нові концепції генеративного штучного інтелекту, які розширять можливості кастомізації пристроїв, щоб надати користувачам унікальний досвід.

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