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Lenovo представила прозорий ноутбук ThinkBook Transparent Project Crystal Laptop

26 февраля 2024 г., 15:35
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Lenovo представила прозорий ноутбук ThinkBook Transparent Project Crystal Laptop

Компанія Lenovo представила найновішу інноваційну концепцію — прозорий ноутбук Lenovo ThinkBook Transparent Project Crystal Laptop. Пристрій трансформує підхід до взаємодії та творчості завдяки 17,3-дюймовому прозорому дисплею Micro-LED. Прозора область клавіатури, безрамковий екран та сенсорна панель, що здається ніби пливе, покращують загальний досвід користування та створюють відчуття високотехнологічної простоти.
Lenovo представила прозорий ноутбук ThinkBook Transparent Project Crystal Laptop
Перевага цього ноутбука полягає в "розумній" інтеграції віртуального та реального. Прозорий екран відкриває нові можливості для спільної роботи й підвищує ефективність завдяки Artificial Intelligence Generated Content (AIGC). Технологія для створення контенту на основі ШІ дозволяє взаємодіяти з фізичними об'єктами та накладати цифрову інформацію для створення унікального контенту, а прозорість забезпечує його просту інтеграцію в навколишнє середовище. Користувачі можуть легко перемикатися між клавіатурою і дошкою для малювання з підтримкою стилуса, переходячи на нові рівні творчої ефективності. Штучний інтелект у поєднанні з прозорими дисплеями відкриває нові способи взаємодії з даними та застосунками, надаючи можливості для розробки нових функцій і формфакторів. Концепція демонструє футуристичну перспективу комп'ютерів на базі ШІ, поєднуючи цифрове та фізичне середовище, що може покращити користувацький досвід у спосіб, який раніше було складно уявити.

Продовжуючи динаміку Tech World 2023, Lenovo та Motorola також продемонстрували концепцію адаптивного дисплея смартфона, який може згинатися і набувати різних форм залежно від потреб користувачів. Базується такий задум на механічних інноваціях у пристроях-трансформерах від Lenovo, а також на концепціях розгортання. Lenovo та Motorola підкреслюють нові концепції генеративного штучного інтелекту, які розширять можливості кастомізації пристроїв, щоб надати користувачам унікальний досвід.

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