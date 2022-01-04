Lenovo представила нові широкоформатні дисплеї ThinkVision

4 января 2022 г., 16:27

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Компанія Lenovo представила нову лінійку широкоформатних дисплеїв (LFD) бренду ThinkVision для конференц-залів та навчальних приміщень.



Як повідомляється, новинки ThinkVision T86, T75 та T65 забезпечать ефективну співпрацю між людьми, що працюють в офісі та дистанційно. Яскраві 4K-дисплеї отримали вбудоване програмне забезпечення для інтерактивної дошки з функцією комфортного письма, вбудовані динаміки, мікрофони та модульну вебкамеру з використанням технологій штучного інтелекту для проведення відеоконференцій.



Дисплеї оснащені високопродуктивною однокристальною системою (System-on-a-chip, SoC) з вбудованою операційною системою Android1 і мають простий графічний інтерфейс для доступу до функцій і застосунків, які використовуються найчастіше. З новинками бренду ThinkVision можна проводити успішні презентації безпосередньо на екрані завдяки вбудованому програмному забезпеченню або з ПК за допомогою відеокабелю чи бездротового підключення через USB-адаптер W20. Восьмиканальний мікрофон гарантує, що кожен голос почують, а функція відстеження голосу дозволить фокусуватися саме на спікері. Вебкамера з роздільною здатністю 4К із вдосконаленим штучним інтелектом (ШІ), полем огляду 122 градуси та 4-кратним цифровим зумом гарантує, що всі працівники, які під'єднані онлайн, будуть бачити кожного з колег. Бездротову вебкамеру, оснащену міжлінзовим затвором та індикатором конфіденційності, можна під'єднати до USB-розніму.



Технологія Lenovo Smart Whiteboard розширює портфель рішень LFD-дисплеїв бренду ThinkVision. Великі екрани серії Т розміром 86, 75 або 65 дюймів підвищують залученість та активність учасників. З їхньою допомогою можна записувати ідеї, робити нотатки й максимізувати ефективність мозкового штурму. На новинках ThinkVision T86, T75 та T65 можна виділяти, копіювати або видаляти нотатки, при цьому користувачі мають можливість збільшувати або зменшувати масштаб певних областей записів чи малюнків.



Усі дисплеї ThinkVision LFD мають однакові технічні характеристики:

Роздільна здатність 4K з яскравістю до 400 ніт та з покриттям антивідблиску.

Інфрачервоний сенсорний екран із точністю визначення координат точки дотику +-1 мм.

Високопродуктивна однокристальна система (SoC) з вбудованою операційною системою Android, 4 ГБ оперативної пам'яті та флеш-накопичувач до 64 ГБ.

Бездротова проєкція через USB-адаптер W20.

Багато портів для вводу та виводу, включно з USB Type-C, USB 3.0, HDMI, DisplayPort, Ethernet, інтерфейс передачі даних та аудіорознім.

Датчик освітленості адаптує яскравість відповідно до умов приміщення.

Датчик присутності людини заощаджує енергію, шляхом визначення присутності користувача, автоматично вмикає дисплей і вимикає його, щойно всі учасники покинуть приміщення.

Два динаміки потужністю по 15 Вт, вбудований восьмиканальний мікрофон і вебкамера з роздільною здатністю 4K і технологією підвищення якості зображення на основі штучного інтелекту.

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