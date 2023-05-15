Главная » Новости Lenovo представила нові робочі станції ThinkStation і ThinkPad 15 мая 2023 г., 12:35 0

Tweet Компанія Lenovo анонсувала нові робочі станції ThinkStation і ThinkPad, які сертифіковані незалежними постачальниками програмного забезпечення (ISV). Користувачі можуть індивідуально покращувати робочі станції з використанням сучасних компонентів, як-от процесори Intel Core 13-го покоління та професійні відеокарти NVIDIA RTX, що підтримують провідні операційні системи, включаючи Windows 11 та кілька версій Linux.



Серія настільних робочих станцій ThinkStation P3 націлена на найбільш вимогливих користувачів завдяки своїй високої продуктивності та універсальності. Оновлений формфактор Tower створений для виконання критично важливих завдань та є раціональним рішенням для дизайнерів, інженерів і студентів, які потребують гнучкості та розширення місткості пристрою без поступок щодо обчислювальної потужності. ThinkStation P3 Tower з розширеним шасі підтримує більш потужні блоки живлення до 1100 Вт для роботи з вимогливими конфігураціями та має кілька варіантів накопичувачів загальною місткістю до 26 ТБ для “важких” програм. ThinkStation P3 Ultra — це формфактор, який поєднує потужність і продуктивність у компактному корпусі об'ємом менш як чотири літри. Інтелектуальна компактна робоча станція ThinkStation P3 Ultra створена для складних робочих процесів і адаптується до мінливих гібридних робочих просторів. Пристрій ThinkStation P3 Tiny спеціально розроблений для роботи в таких умовах, в яких інші робочі станції функціонувати не можуть. Завдяки компактному об’єму в один літр, P3 Tiny легко розмістити в робочому просторі.



Мобільні робочі станції ThinkPad відрізняються своєю потужністю, преміальним дизайном та довговічністю. Останні моделі серії ThinkPad P впроваджують орієнтовані на людину інновації, що були розроблені для гібридної роботи та покращення користувацького досвіду. Водночас пристрої забезпечують високий рівень продуктивності, що дозволяє виконувати більше завдань на ходу. ThinkPad P14s i Gen 4 та P16s i Gen 2 націлено на користувачів, яким необхідна мобільність, викладачів та студентів, які шукають поєднання продуктивності та потужності з комфортною ціною без поступок в надійності та довговічності пристрою. ThinkPad P16v покликаний заповнити прогалину між робочими станціями початкового та високого рівня. Пристрій розроблений для творців, які потребують більшої потужності для роботи з великими об’ємами завдань в режимі багатозадачності. Він отримав процесори Intel Core H-Series, високоякісну графіку та останні функції безпеки для захисту цінних даних та конфіденційності під час переміщень. ThinkPad P16 Gen 2 і ThinkPad P1 Gen 6 забезпечують екстремальний рівень продуктивності мобільних робочих станцій при складних робочих процесах — рендерингу високої роздільної здатності та роботі з віртуальною реальністю. Завдяки мобільним процесорам найвищого класу, графічним картам NVIDIA RTX і найбільшому в історії Lenovo обсягу пам’яті мобільних робочих станцій — до 192 ГБ — ThinkPad P16 Gen 2 забезпечує чисту продуктивність, близьку до продуктивності деяких настільних робочих станцій. ThinkPad P1 шостого покоління дозволяє досягти максимальної продуктивності в тонкому та легкому формфакторі з оптимальними потужністю та довговічністю.



Останнє покоління настільних робочих станцій стало найпотужнішою пропозицією Lenovo серед робочих станцій початкового рівня. Воно пропонує різноманітні формфактори, що можуть масштабуватися в різних галузях, гібридних робочих просторах і відповідних процесах. Користувачі в галузі інженерії та архітектури, фінансів, вищої освіти та медицини можуть налаштувати та конфігурувати новий ThinkStation P3 відповідно до своїх специфічних вимог. Основні особливості пристроїв:

• ThinkStation P3 Tower: пристрій дозволяє випробувати потужність та можливості розширення місткості робочої станції в корпусі Tower за більш доступною ціною. Новинка оснащена процесором Intel Core 13-го покоління та графікою до NVIDIA RTX A5500, завдяки надійності та потужності яких можна з легкістю виконувати високопродуктивні завдання. P3 Tower може підтримувати до 128 ГБ оперативної пам'яті п’ятого покоління DDR5, шість накопичувачів з чотирма слотами розширення PCIe і блоком живлення потужністю до 1100 Вт.

• ThinkStation P3 Ultra: маючи винятковий рівень продуктивності в корпусі об’ємом менш як чотири літри, P3 Ultra підходить для ресурсомістких робочих процесів у гібридних, віддалених або важкодоступних місцях. «Розумна» компактна конструкція оснащена графікою NVIDIA RTX A5500 та опціональним контролером управління основною платою (BMC), який буде випущений пізніше цього року, та забезпечить розширений віддалений моніторинг і управління системами.

• ThinkStation P3 Tiny: формфактор Lenovo Tiny розроблено, щоб працювати там, де інші не можуть. Новий P3 Tiny із загальним об’ємом всього один літр – маленький, але дуже потужний. Завдяки універсальному набору варіантів кріплення, сертифікації ISV і графіці NVIDIA T1000, що підтримує до шести дисплеїв, ThinkStation P3 Tiny може розширити можливості архітекторів та інженерів, фінансових аналітиків та медичних працівників практично будь-де.



Адаптивним та багатоцільовим мобільним робочим станціям не потрібно поступатись продуктивністю — про це свідчить нова серія ThinkPad P, яка надає сертифіковані ISV рішення для різних цінових груп. Як і в решті портфоліо пристроїв ThinkPad, анонсованих на початку цього року, в новітніх мобільних робочих станціях збільшується використання перероблених матеріалів і пластику з вторинної сировини. Це відповідає постійному фокусу Lenovo на підтримці циркулярної економіки та меті компанії інтегрувати вторинну сировину в 100% продуктів для ПК до 2025 року.



• ThinkPad P16 Gen 2: найпотужніша 16-дюймова мобільна робоча станція Lenovo створена для користувачів, яким потрібен найвищий рівень продуктивності на ходу. Новітній P16 Gen 2 оснащений процесорами Intel Core 13-го покоління серії HX з професійною графікою до NVIDIA RTX 5000 покоління Ada. PCIe Gen 5 забезпечує швидку підтримку зберігання і введення-виведення даних, а вбудована пам'ять DDR5 місткістю до 192 ГБ гарантує, що навіть найскладніші введення даних не становитимуть труднощів.

• ThinkPad P1 Gen 6: потужність, мобільність і надлегкий витончений дизайн вагою 1,78 кг уособлюють ThinkPad P1. Пристрій націлено на творців контенту, він оснащений інноваційними функціями, як-от система охолодження з використанням рідкого металу для покращеного охолодження ноутбука. ThinkPad P1 може бути оснащений новим 16-дюймовим сенсорним OLED-дисплеєм з 5-мегапіксельною камерою або дисплеєм з низьким рівнем синього випромінювання, що зменшує навантаження на очі. Заводське калібрування кольорів забезпечує чітке та якісне зображення, а відмінна мобільність підвищується завдяки Wi-Fi 6E та опціональному 4G LTE для підтримки зв'язку у більш віддалених середовищах. Високопродуктивну графіку забезпечує процесор NVIDIA RTX 5000 покоління Ada для мобільних робочих станцій або NVIDIA GeForce RTX 4090.

• ThinkPad P16v i Gen 1: розроблений для скорочення розриву у вартості між робочими станціями початкового та високого класу. Новий P16v легко справляється з великими складними робочими навантаженнями завдяки процесорам Intel Core 13-го покоління серії H та графічному процесору NVIDIA RTX 2000 покоління Ada для мобільних робочих станцій. За продуктивність також відповідає подвійний тепловий відтік, який максимізує охолодження, дозволяючи користувачам використовувати вимогливі та багатозадачні програми на повну.

• ThinkPad P14s i Gen 4 та P16s i Gen 2: 14-дюймові та 16-дюймові мобільні робочі станції Lenovo з найтривалішим часом автономної роботи. Моделі доступні в чорному (Black) або сірому (Storm Gray) кольорах та призначені для високої продуктивності та спільної роботи у віддалених і гібридних робочих середовищах. Пристрої мають декілька варіантів дисплеїв, включно з OLED і дисплеями з низьким рівнем синього світла, додатковою 5-мегапіксельною камерою і графікою NVIDIA RTX A500 в максимальній конфігурації.



Lenovo пропонує комплексне портфоліо послуг для підтримки та захисту інвестицій у робочі станції. Представлені продукти для таких пристроїв можуть бути доступні як частина моделі Lenovo TruScale — “пристрій як послуга” (Device as a Service, DaaS). Вона пропонує організаціям широкий спектр рішень для цифрових робочих місць, гнучкі варіанти оплати та можливість легкого масштабування відповідно до розвитку їх бізнес-потреб. Оновлення та продовження гарантії до п’яти років забезпечують фіксовану вартість обслуговування для захисту інвестицій. Для подальшого підвищення продуктивності та покращення користувацького досвіду компанії можуть обрати «Комплексну преміум підтримку» від Lenovo. Цей набір послуг пропонує орієнтовану на людину ІТ-допомогу, забезпечуючи для користувачів цілісний досвід використання пристроїв та прямий контакт з найкращими спеціалістами Lenovo.



“Робочі станції ThinkStation і ThinkPad підсилюють бізнес у таких різноманітних галузях, як дослідження та дизайн, інженерія та фінанси, засоби масової інформації та розваги, охорона здоров’я та освіта, — говорить Роб Герман (Rob Herman), віцепрезидент і генеральний директор глобального підрозділу робочих станцій та ШІ для клієнтів в Lenovo. — Ці новітні робочі станції демонструють нашу відданість орієнтованим на людину інноваціям, які дають можливість нашим клієнтам змінювати світ на краще та досягати довготривалого позитивного впливу у відповідних галузях”.



Нові робочі станції будуть доступні з травня 2023 року. Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень 0

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