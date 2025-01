Lenovo представила лінійку бізнес-рішень з AI на CES 2025

9 января 2025 г., 9:35

На виставці CES 2025 компанія Lenovo представила лінійку бізнес-рішень з AI, покликаних переосмислити сучасне робоче місце. Серед них – оновлений Lenovo ThinkPad X9 Aura Editions та ThinkBook Plus Gen 6 Rollable з дисплеєм, що розгортається.



ThinkPad X9-14 і X9-15 Aura Editions – бізнес-ноутбуки, призначені для новаторів, від просунутих користувачів до представників малого та середнього бізнесу і великих корпорацій. Вони працюють на базі процесорів Intel Core Ultra, поєднують платформи Intel і Windows 11, персоналізовані можливості AI та новий дизайн. ThinkPad X9 пропонує набір інструментів для сучасних користувачів, які потребують продуктивності, надійності та безперебійної роботи.



Серія ThinkPad X9 виготовлена з високоякісного алюмінію, який на 50% складається з переробленого матеріалу. Моделі X9-14 та X9-15 мають металеву рифлену естетичну нижню кришку, що є стильною та практичною для перенесення пристрою. Як і інші ноутбуки ThinkPad, ноутбуки X9 відрізняються міцністю, вони пройшли випробування на відповідність стандартам MIL-SPEC 810H.



ThinkPad X9 оснащений комунікаційною панеллю, яка інтегрує 8-мегапіксельну камеру MIPI з двома мікрофонами з функцією шумопридушення, зберігаючи при цьому вузькі рамки екрана. Така конструкція забезпечує вищу якість відеодзвінків. Батарея пристрою зі 100% переробленим кобальтом у конструкції, яку можна замінювати, допомагає продовжити термін служби ноутбука.



ThinkBook Plus Gen 6 Rollable – перший у світі ноутбук з AI та з дисплеєм, що розгортається. Користувачі можуть отримати майже 50% додаткового простору на екрані, вертикально розгортаючи 14-дюймовий дисплей до 16,7-дюймового. Функція згортання дозволяє адаптувати розмір екрана відповідно до завдань Вертикальний екран сприяє покращенню постави, зменшуючи напругу для тих, хто працює за ноутбуком протягом тривалого часу.



ThinkBook Plus Gen 6 Rollable оснащений AI-компаньйонами – Lenovo AI Now і Microsoft Copilot+. Lenovo AI Now діє як розумний помічник, оптимізуючи робочі процеси та пропонуючи персоналізовані пропозиції, а Copilot+ надає можливості генеративного AI для створення контенту та обробки даних. Разом ці функції гарантують, що користувачі можуть виконувати завдання із залученням AI в автономному режимі.



В основі ThinkBook Plus Gen 6 Rollable лежить платформа Intel Core Ultra, що забезпечує продуктивність і енергоефективність. ThinkBook Plus Gen 6 Rollable оснащений клавіатурою від краю до краю, OLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц і яскравістю 400 ніт та 100% точністю передачі кольору за стандартом DCI-P3.



Lenovo також представила AI-рішення, спрямовані на покращення робочих та бізнес-процесів.



Lenovo AI Now є вдосконаленим вбудованим AI-асистентом, який покращує досвід використання ThinkPad X9. Заснований на локальній мовній моделі (LLM), що використовує Llama 3.0 від Meta, Lenovo AI Now підвищує конфіденційність, зберігаючи та обробляючи всі дані користувача локально, захищаючи інформацію користувача, забезпечуючи при цьому потужні AI-можливості в реальному часі. Розроблений для подальшого спрощення робочих процесів і підвищення продуктивності, Lenovo AI Now продовжує покращувати наявні функції та додавати нові, що покращують щоденний робочий досвід. Нові функції, що незабаром з’являться, включають:



Cross-Device Knowledge Retrieval: Користувачі зможуть шукати інформацію одночасно на своєму AI ПК та підтримуваному планшеті, забезпечуючи швидкий і ефективний доступ до важливих документів і файлів незалежно від пристрою.



Smarter Document Searches and Summaries: AI Now дозволить користувачам швидко знаходити та отримувати відповідну інформацію з вибраних фрагментів зображень або документів, допомагаючи професіоналам з легкістю збирати інсайти.



Multilingual Support: Незабаром AI Now запропонує багатомовну функціональність, підтримуючи німецьку, іспанську та французьку мови. Ця нова функція розширюється від користувацького інтерфейсу до підлеглих моделей AI, підвищуючи доступність для глобальної аудиторії.



AI PC Fast Start допомагає компаніям плавно перейти на пристрої зі штучним інтелектом завдяки оцінці готовності та індивідуальним персоналізованим комп'ютерам з AI, що підвищує рентабельність інвестицій. У поєднанні з AI PC Lifecycle Services, Lenovo спрощує початок роботи та початкові налаштування, забезпечуючи швидке впровадження та надійну підтримку.



Lenovo Hybrid AI Advantage з фреймворком NVIDIA прискорює процес прийняття рішень та ефективність AI завдяки можливостям повного стека, що перетворюють дані на дієвого розумного помічника:

- Lenovo AI Fast Start прискорює розгортання та початок роботи з генеративним AI, дозволяючи компаніям створювати індивідуальні AI-рішення.



- Lenovo AI Library пропонує попередньо перевірені прискорювачі AI для таких сфер, як ІТ-операції, маркетинг, юриспруденція, розробка макетів продукції та обслуговування клієнтів.



- Data and Technology Foundations for AI модернізує фінансові платформи, щоб максимізувати віддачу від інвестицій у дані.



Прихильність Lenovo до інновацій демонструється, в тому числі через захопливі концепти аксесуарів. Lenovo AdaptX Mouse переосмислює універсальність завдяки розбірній конструкції, яка безшовне трансформується між компактною мишею, ергономічною мишею, дорожнім хабом, тримачем для карт пам'яті / SIM і аварійним павербанком.



Навушники AI Headphone, концепт яких інтегрує передові технології AI, забезпечують переклад голосу в реальному часі, приглушення шуму за допомогою голосового відбитка і персональне клонування голосу для більш автентичного звуку під час перекладу.



Ще одним захопливим концептом є Lenovo Action Assistant, який працює на основі Large Action Model (LAM). Це AI-асистент наступного покоління, який призначений для виконання складних, багатоступеневих завдань із дивовижною точністю. Lenovo Action Assistant симулює операції комп'ютера, такі як відкриття програмного забезпечення, натискання кнопок і введення тексту для автономного виконання завдань, пакетного редагування фотографій до створення постерів або управлінням підготовчими робочими процесами, такими як налаштування автовідповідача і скасування зустрічей.

