Lenovo повідомила про перше падіння виручки за 10 кварталів

4 ноября 2022 г., 9:25

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Lenovo Group повідомила про перше зниження виручки за 10 кварталів, оскільки бум продажів комп'ютерів, викликаний пандемією, добігає кінця, причому продажі особливо впали в Китаї, оскільки блокування COVID позначилася на них.



Найбільший в світі виробник персональних комп'ютерів заявив в четвер, що загальна виручка в липні-вересні склала 17,09 млрд дол., що на 4% нижче, ніж в тому ж кварталі минулого року, але вище середньої оцінки Refinitiv в 16,74 млрд дол.. Це було перше зниження з березня 2020 року.



У Lenovo вже спостерігалося зростання виручки в першому кварталі, яке зупинилося, склавши всього 0,2%. Разом з результатом другого кварталу компанія повідомила про зниження на 2% за перше півріччя.



Проблеми Lenovo відображають ослаблення ринку ПК на міжнародному рівні. Згідно зі звітом, опублікованим минулого місяця аналітичною компанією IDC, глобальні поставки ПК знизилися на 15% в річному обчисленні в третьому кварталі.



Але компанія продовжує рухатися до збільшення прибутку, розширюючи свій бізнес, не пов'язаний з виробництвом комп'ютерів. Чистий прибуток за квартал виріс на 6% до 541 млн дол.



Lenovo особливо сильно постраждала в Китаї через прийняті в країні заходи з стримування COVID, повідомили в компанії. Виручка з Китаю впала на 12% в порівнянні з аналогічним кварталом минулого року. Це зниження пов'язане з ослабленням попиту з боку комерційних клієнтів, а не споживачів, на відміну від багатьох інших ринків по всьому світу, де споживчий попит гаситься зростаючою інфляцією.



Протягом останніх декількох кварталів Lenovo працювала над поліпшенням свого бізнесу, не пов'язаного з ПК, такого як смартфони, сервери та інформаційно-технологічні послуги, які в сукупності складають близько 37% її доходу.



Infrastructure Solutions Group (ISG) продемонструвала у другому кварталі свого фінансового року рекордний дохід у розмірі 2,6 млрд дол., що на 33% більше, ніж у попередньому році. При цьому операційний прибуток досяг рекордного рівня у 36 млн дол., що є показником прибутковості 4-го кварталу поспіль.



Дохід у напрямку Solutions and Services Group (SSG) зріс на 26% до 1,721 млрд дол.



Що стосується Intelligent Devices Group (IDG), куди входить виробництво ПК, смартфонів, планшетів, пристроїв IoT - тут зафіксовано у річному вимірі падіння на 11% до 13,716 млрд дол.

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