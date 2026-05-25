Lenovo отримала рекордний річний дохід у розмірі 83,1 млрд дол.

Група Lenovo оприлюднила фінансові результати за четвертий квартал та повний 2025/26 фінансовий рік, зафіксувавши найвищі показники у своїй історії.

Як повідомляється, загальний річний дохід вперше перевищив позначку 80 млрд дол. та склав 83,1 млрд дол., що на 20% більше порівняно з попереднім періодом. У четвертому кварталі виручка сягнула рекордних 21,6 млрд дол., продемонструвавши найвищий темп річного зростання за останні п’ять років на рівні 27%. Скоригований чистий прибуток за рік збільшився на 42% до 2 млрд дол.

Зазначається, що ключовим фактором успіху стала реалізація стратегії Hybrid AI, яка дозволила інтегрувати технології штучного інтелекту в усі сегменти бізнесу. Дохід, безпосередньо пов’язаний з AI, у четвертому кварталі зріс на 84% у річному вимірі, забезпечивши 38% від загальної виручки групи. Голова правління та генеральний директор Юаньцінь Ян (Yuanqing Yang) зазначив, що за умови збереження такої динаміки компанія розраховує досягти річного доходу в 100 млрд дол. протягом наступних двох років.

Підрозділ Intelligent Devices Group продемонстрував зростання доходу на 24% до 14,6 млрд дол. у четвертому кварталі. Lenovo зміцнила позицію №1 на світовому ринку ПК із рекордною часткою 24,4%, при цьому розрив із найближчим конкурентом став найбільшим за останні 15 років. Поставки преміальних пристроїв зросли на 29%, а частка таких моделей у структурі продажів досягла 50%. Мобільний бізнес також показав виняткові результати завдяки рекордному обсягу поставок смартфонів Motorola, що забезпечило двозначне зростання доходу.

Група інфраструктурних рішень Infrastructure Solutions Group повернулася до стабільної прибутковості, зафіксувавши річний дохід на рівні 19,2 млрд дол. Квартальна виручка підрозділу зросла на 37% до 5,6 млрд дол., а операційний прибуток склав 202 млн дол. Компанія активно нарощує потужності для AI-навантажень: портфель замовлень на AI-сервери досяг 21 млрд дол., а річні виробничі потужності перевищили 70 000 стійок. Важливим кроком стало придбання Infinidat, що посилило можливості групи у сегменті корпоративних систем зберігання даних high-end класу.

Напрям рішень та послуг Solutions and Services Group зберіг двозначні темпи зростання протягом п’яти років поспіль, вперше перевищивши позначку доходу в 10 млрд дол. за рік. Операційна прибутковість сегменту залишилася на рівні понад 20%. У четвертому кварталі 62% доходу забезпечили Managed Services та проєктні рішення TruScale, що свідчить про успішну трансформацію моделі бізнесу у бік сервісів із повторюваним доходом.

Компанія продовжує нарощувати інвестиції в інновації, збільшивши витрати на R&D у четвертому кварталі на 16,0%.

