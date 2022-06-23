Lenovo оновлює ноутбуки Legion 7i та 7

23 июня 2022 г., 13:13

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Lenovo оголосила про вихід нового покоління ноутбуків серій Legion та Legion Slim. Компанія оновила серії Lenovo Legion 7i та 7, які, за її заявою, стали найпотужнішими 16-дюймовими ігровими ноутбуками у світі. Крім того, тонкі та надлегкі новинки Lenovo Legion Slim 7i та 7 поповнили категорію 16-дюймових ігрових ноутбуків з роздільною здатністю QHD (2560x1600) та відтепер доступні зі співвідношенням сторін 16:10.



Зазначено, ноутбуки Lenovo Legion 7 у категорії 16-дюймових ігрових портативних ПК не лише мають найбільшу місткість батареї, але й оснащені Full HD вебкамерами для кращого потокового мовлення, а також є першими ноутбуками з роздільною здатністю WQXGA (2560×1600).



Цільний корпус ноутбуків Lenovo Legion 7i та 7 (16", 7) виготовлено з алюмінію й магнію аерокосмічного класу та має металеву рамку, що оброблена за допомогою числового програмного керування. Єдина система RGB з атмосферними візуальними ефектами на клавіатурі та обрамленні синхронізується із зображенням на екрані. Клавіатурою Lenovo Legion TrueStrike стало ще зручніше користуватись завдяки вигнутим клавішам із глибшим ходом, ніж у попереднього покоління. Нова технологія WASD Force Sensor з додатковими змінними кнопками дозволяє гравцям прискорювати свого ігрового персонажа залежно від сили натиску на клавіші.



Новинки Lenovo Legion 7i та 7 стали візуально тоншими за попереднє покоління — їхня товщина складає 19 мм при вазі 2,5 кг. Місткість акумулятора 99,99 Вт·год зявлена як найбільша у світі у 16-дюймовому ноутбуці, він підтримує швидку зарядку USB Type-C до 135 Вт·год.



Lenovo Legion 7i та 7 заявлені як перші у світі ігрові ноутбуки з 16-дюймовим WQXGA-дисплеєм зі співвідношенням сторін 16:10, максимальною яскравістю до 1250 ніт, повним охопленням колірного простору за стандартом DCI-P3, розширеним динамічним діапазоном та сертифікатом TÜV про безпеку для очей. Користувачі можуть обирати з-поміж трьох варіантів панелей зі змінною частотою оновлення до 240 Гц (стандартна частота 165 Гц) для повсякденного використання, більш плавного кіберспортивного геймплею, де важливий кожен кадр, або кінематографічного зображення з точністю передачі кольору. Нові ноутбуки Lenovo Legion 7i та Legion 7 також оснащені програмним забезпеченням Tobii Horizon та Tobii Aware, яке використовує технологію інтелектуальних датчиків для підвищення безпеки та конфіденційності власників.



Lenovo Legion 7i та 7 оснащені процесорами Intel Core HX Series 12-го покоління або AMD Ryzen 9 6900HX, графічним процесором NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (до 175 Вт загальної графічної потужності — TGP) або мобільною графікою AMD Radeon RX 6850M XT, операційною пам’яттю DDR5 та SSD-накопичувачем PCIe четвертого покоління на вибір користувача. Всі компоненти налаштовано на максимальну продуктивність за допомогою технології Lenovo Legion A.I. Engine 2.0. Механізм зі штучним інтелектом (ШІ) передбачає зміну кривої вентилятора та балансування ресурсів графічного та центрального процесорів у режимі реального часу залежно від кожної гри, щоб забезпечити найкращу продуктивність. Калібрування ШІ також може підсилити систему охолодження Lenovo Legion Coldfront 4.0 для графічного та центрального процесорів. Водночас технологія парової камери ноутбука розширює межі можливостей ігрового ноутбука та процесорів призначених для настільних пристроїв, забезпечуючи теплову потужність до 115 Вт без дроселювання. У конструкції термоелементів інженери також передбачили на 67% тонші, проти попередніх поколінь, лопаті вентиляторів для покращення повітряного потоку, покриття з термопасти з фазовим переходом для прискорення тепловіддачі, збільшену площу поверхні та вентиляційні отвори під клавіатурою.



Нові Lenovo Legion Slim 7i та 7 (16", 7) заявлено як найтонші та найлегші 16-дюймові ігрові ноутбуки Lenovo Legion. Пристрої доступні у темно-сірому (Storm Grey) та світло-сірому (Onyx Grey) кольорах. Ноутбуки легкі та тонкі — 2 кг та 16 мм — завдяки алюмінієвому та магнієвому металевому корпусу, який використовується в аерокосмічній галузі та оброблений за допомогою числового програмного керування (computer numerical control, CNC). При цьому пристрій займає таку ж загальну площу, як і 15-дюймовий ноутбук.



Нова серія ноутбуків Lenovo Legion Slim 7 дає більшу свободу пересування, зберігаючи при цьому потужність і продуктивність завдяки процесорам останнього покоління Intel Core H серії 12-го покоління або AMD Ryzen 9 6900HX. Користувачам знадобиться менше адаптерів для роботи в дорозі, оскільки пристрої оснащені покращеною задньою панеллю вводу/виводу із портом HDMI 2.1. Акумулятор має місткість 99,99 Вт·год та підтримує швидку зарядку USB Type-C до 135 Вт·год.



Великий 16-дюймовий дисплей має підтримку програмного забезпечення для калібрування кольору, розширений динамічний діапазон та точність кольорів, що відповідає стандарту DCI-P3. Він також отримав сертифікацію TÜV Rheinland Gold Label. Вдосконалюючи серію Lenovo Legion Slim 7 від покоління до покоління, інженери розширювали співвідношення активної площі 16-дюймового WQXGA-дисплея з 86% до 93% зі співвідношенням сторін 16:10. Оновлені Lenovo Legion Slim 7 доступні в трьох варіантах панелей з покращеною змінною частотою оновлення до 240 Гц (стандарт 165 Гц) та додатковою технологією Mini-LED.



Ноутбуки Lenovo Legion Slim 7i та 7 створені з використанням технологій штучного інтелекту (ШІ), на основі якого працюють система охолодження Lenovo Legion Coldfront 4.0 та технологія Lenovo Legion A.I. Engine 2.0, що балансують вихідні ресурси графічного та центрального процесорів для кращої продуктивності. Ноутбуки також оснащені графічним процесором NVIDIA GeForce RTX 3070 (до 100 Вт з прискореним TGP) або мобільною графікою AMD Radeon RX 6800S з пам’яттю DDR5 і SSD-накопичувачем PCIe 4-го покоління.



Удосконалення системи охолодження включає: збільшення розміру на 29%; на 31% більше лопатей вентилятора з рідкокристалічного полімеру, які також на 40% тонші, а обертаються на 100 об/хв швидше, завдяки системі подвійних вентиляторів; додаткова мідна теплова трубка, що призначена тільки для відеопам'яті графічного процесора; покриття з термопастою, що змінює фазу для підвищення ефективності тепловідведення. Інженери компанії Lenovo також обладнали клавіатуру системою повітрозабірника під ключ із понад 1172 впускними отворами, де кожна клавіша має 1,3-мм перемикачі з м’яким натисканням для швидшої та точнішої реакції. У сукупності ці дизайнерські та інженерні вдосконалення зменшили шум вентилятора до менше ніж 30 децибелів у режимі Stealth, що приблизно відповідає рівню шепоту.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист