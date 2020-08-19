Lenovo обновила бизнес-ноутбуки ThinkPad Т14, T14s, T15

19 августа 2020 г., 17:15

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Компания Lenovo объявила о выходе на украинский рынок новых моделей ноутбуков бизнес-линейки — ThinkPad T14, T14s и T15. Среди реализованных в них нововведений стоит отметить специальные клавиши для управления вызовами, режим ожидания Modern Standby и возможность запуска с помощью голосовой команды Wake on Voice.

Заявлено, что поддерживаемый в ноутбуках ThinkPad T14, ThinkPad T14s и ThinkPad T15 режим ожидания Modern Standby обеспечивает «пробуждение» системы менее, чем за 1,5 секунды. А лэптоп с открытой крышкой можно активировать голосом благодаря функции Wake on Voice. Специальные функциональные клавиши F9-F11 позволяют одним нажатием начать или закончить конференцию. Все устройства работают на базе ОС Windows 10 Pro, поэтому соответствуют бизнес-запросам пользователей сразу «из коробки». Сбоку на ноутбуках имеется порт для подключения к док-станции, которая позволяет подсоединить монитор, аудиосистему и другие аксессуары.

Новинки оборудованы решением ThinkShield, которое сочетает аппаратные и программные средства безопасности. Опциональная технология PrivacyGuard позволяет уменьшить угол обзора экрана и гарантирует, что информация на дисплее будет доступна только владельцу.

Шторка конфиденциальности ThinkShutter позволяет прикрыть камеру, когда ею не пользуются, гарантируя приватность владельца. Встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает защищенность устройства и оперативную аутентификацию пользователя.

Клавиатура линейки ThinkPad с выемками оптимизирована для «слепого» набора, она оснащена подсветкой клавиш. А в модели ThinkPad T15 оборудована отдельным цифровым блоком. Кроме того, клавиатура устройства устойчива к случайному проливанию влаги.

На украинском рынке ThinkPad T14 представлен в широком выборе конфигураций, и доступен с процессором Intel Core i7 10-го поколения или AMD Ryzen 7 Pro 4-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 1 ТБ (в максимальной конфигурации).

Ноутбук ThinkPad T14 оборудован 14-дюймовым дисплеем на базе WVA-матрицы с разрешением Ultra HD (3840×2160) и яркостью до 500 нит. Доступны и модели с сенсорным дисплеем и разрешением Full HD (1920×1080). Стерео-динамики с поддержкой технологии Dolby Audio воспроизводят аудиофайлы с эффектом присутствия.

Заявлено, что ThinkPad T14 работает до 11,5 часов на одном заряде и может восстанавливать энергию от 0 до 80% всего за час благодаря функции Rapid Charge. В новинке поддерживается стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6 и возможна опциональная устновка карт LTE-A WWAN.

Новый ThinkPad T14s базируется на процессорах Intel Core i7 10-го поколения или AMD Ryzen 7 Pro, работающих с оперативной памятью объемом до 16 ГБ и встроенным накопителем до 1 ТБ. Модель оснащена 14-дюймовым WVA-дисплеем с разрешением Ultra HD (3840×2160), антибликовым покрытием и яркостью до 500 нит для комфортной работы даже при ярком освещении (в максимальной конфигурации).

Вес ThinkPad T14s — 1,35 кг, а время автономной работы достигает 14,3 часов. В новинке поддерживается как стандарт WiFi 6, так и LTE-A WWAN связь.

Модель ThinkPad T15 оборудована 15,6-дюймовым экраном с разрешением Ultra HD (3840×2160) и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR 400 в максимальной конфигурации.

В ее конфигурацию входит процессор Intel Core i7 10-го поколения и до 16 ГБ оперативной памяти. Наиболее требовательные пользователи смогут выбрать ThinkPad T15 с дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce MX330.

Благодаря тонким рамкам вокруг экрана и легким материалам корпуса устройство остается компактным и портативным. Несмотря на 15,6-дюймовый дисплей ноутбук весит 1,8 кг. Для ThinkPad T15 заявлено время автономной работы до 10,8 часов.

На все модели предоставляется глобальная гарантия, которая распространяется на 160 стран мира. В Украине ноутбуки ThinkPad сопровождаются гарантийным обслуживанием с максимальным сроком ремонта в течение пяти рабочих дней.

Ноутбуки ThinkPad T14, T14s и T15 доступны в Украине в черном цвете по цене от 28560 грн, 33068 грн и 36736 грн соответственно.

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