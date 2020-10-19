Lenovo и Diamanti представили решение для быстрого развертывания Kubernetes

19 октября 2020 г., 14:25

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Компания Lenovo Data Center Group в сотрудничестве с Diamanti объявляет о выпуске решения Diamanti SR630 на базе серверов ThinkSystem.



Основная сфера деятельности компании Diamanti — поддержка заказчиков в быстром развертывании платформы Kubernetes и запуске контейнерных приложений в гибридных облачных средах.



Как отмечается, Diamanti SR630 помогает оперативно развернуть полноценное контейнерное решение на базе Kubernetes за счет интеграции высокопроизводительных вычислений, сетей с автоматическим конфигурированием, устройств постоянного хранения и приложений Docker и Kubernetes в мощное и простое полнофункциональное решение.



Diamanti SR630 предоставляет улучшенное управление ресурсами благодаря детализированному конфигурированию политик качества обслуживания на уровне контейнеров для вычислительных, сетевых ресурсов и ресурсов хранения гарантирует выполнение соглашений об уровне обслуживания для приложений.



Кроме того достигается упрощение операций посредством единого центра управления множеством кластеров Kubernetes позволяет компаниям сосредоточиться на развертывании современных приложений в локальной и гибридной облачной инфраструктуре.



Также отмечается, что производительность работы приложений с интенсивным вводом-выводом повышается примерно в 30 раз, более чем на 95 % улучшается эффективность использования приложениями вычислительных ресурсов, сокращаются на 70 % общие требования к ресурсам дата-центров. Это становится возможным за счет уменьшения числа серверов с сохранением прежнего уровня производительности и снижением совокупной стоимости владения.

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