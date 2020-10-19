 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 42 (1237)

11.10 - 18.10

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Lenovo и Diamanti представили решение для быстрого развертывания Kubernetes

19 октября 2020 г., 14:25
0 
 
Lenovo и Diamanti представили решение для быстрого развертывания Kubernetes

Компания Lenovo Data Center Group в сотрудничестве с Diamanti объявляет о выпуске решения Diamanti SR630 на базе серверов ThinkSystem.

Основная сфера деятельности компании Diamanti — поддержка заказчиков в быстром развертывании платформы Kubernetes и запуске контейнерных приложений в гибридных облачных средах.

Как отмечается, Diamanti SR630 помогает оперативно развернуть полноценное контейнерное решение на базе Kubernetes за счет интеграции высокопроизводительных вычислений, сетей с автоматическим конфигурированием, устройств постоянного хранения и приложений Docker и Kubernetes в мощное и простое полнофункциональное решение.

Diamanti SR630 предоставляет улучшенное управление ресурсами благодаря детализированному конфигурированию политик качества обслуживания на уровне контейнеров для вычислительных, сетевых ресурсов и ресурсов хранения гарантирует выполнение соглашений об уровне обслуживания для приложений.

Кроме того достигается упрощение операций посредством единого центра управления множеством кластеров Kubernetes позволяет компаниям сосредоточиться на развертывании современных приложений в локальной и гибридной облачной инфраструктуре.

Также отмечается, что производительность работы приложений с интенсивным вводом-выводом повышается примерно в 30 раз, более чем на 95 % улучшается эффективность использования приложениями вычислительных ресурсов, сокращаются на 70 % общие требования к ресурсам дата-центров. Это становится возможным за счет уменьшения числа серверов с сохранением прежнего уровня производительности и снижением совокупной стоимости владения.

Все про современные облачные технологии!
Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  