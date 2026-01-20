Lenovo: гібридний АІ скорочує ІТ-витрати ритейлерів на 40%

20 января 2026 г., 17:12

На виставці NRF 2026: Retail’s Big Show у Нью-Йорку компанія Lenovo анонсувала пакет нових рішень на базі штучного інтелекту, спрямованих на радикальне підвищення стійкості магазинів та покращення клієнтського досвіду.



До презентованого набору увійшли сервіси Smart Store Services, які використовують АІ для передбачення та автоматичного усунення збоїв у платіжних терміналах (POS) та системах зв’язку. За даними компанії, це дозволяє скоротити час простою на 50% та розв'язувати технічні інциденти на 60% швидше, знижуючи витрати на ІТ-підтримку на 30–40%.



Окрім технічної оптимізації, Lenovo представила розумних помічників AI Retail Assistants. Рішення для торгових залів допомагають покупцям знайти товар або перевірити його наявність у реальному часі, тоді як онлайн-асистент використовує «агентне мислення» для порівняння продуктів та додавання їх у кошик без переходу між сторінками. Усі ці сервіси базуються на архітектурі Lenovo Hybrid AI Advantage, розробленій спільно з Nvidia, що дозволяє ритейлерам масштабувати АІ-моделі з хмари на тисячі фізичних точок продажу одночасно.



Аналітики зазначають, що Lenovo трансформує концепцію ритейлу, перетворюючи фізичні магазини на інтелектуальні периферійні вузли. У 2026 році головною проблемою галузі стала не просто конкуренція з онлайн-гігантами, а «цифровий параліч» — коли збій мережі або софту зупиняє продажі по всій мережі. Стратегія Lenovo фокусується на «АІ першого дня»: замість тривалих експериментів компанія пропонує готові інструменти, які роблять фронтлайн-персонал автономнішим, а менеджера звільняють від технічної рутини.



Співпраця з Nvidia та успішний кейс із косметичним гігантом Shiseido на восьми ринках Азійсько-Тихоокеанського регіону доводять, що гібридний АІ стає стандартом виживання. Це дозволяє рітейл-мережам зберігати якість обслуговування навіть за умов дефіциту персоналу. Фактично, Lenovo вибудовує міст між складними обчисленнями та повсякденним досвідом покупця, де технології стають непомітними, але забезпечують безперебійність транзакцій та персоналізований підхід у кожному торговому залі.

