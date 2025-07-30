Lenovo анонсує старт продажів нового покоління професійних ноутбуків Yoga

30 июля 2025 г., 17:45

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Компанія Lenovo оголосила про старт продажів нових моделей ноутбуків серії Yoga в Україні. Так вже доступні оновлені трансформери Lenovo Yoga 7 2-in-1 та Lenovo Yoga 9 2-in-1, професійні Lenovo Yoga Pro 7 та Lenovo Yoga Pro 9 для креаторів і компактний ноутбук Lenovo Yoga Slim 7. Всередині — процесори Intel Core Ultra та графіка NVIDIA GeForce RTX 50-ї серії в версії Pro та OLED-дисплеї.



Оновлена серія Lenovo Yoga 2-in-1 — це ультрабуки з сенсорним дисплеєм, які легко трансформуються в планшет. Представники серії:

• Lenovo Yoga 7 2-in-1 — всередині процесор Intel Core Ultra 7 258V, 8 ядер з кешем 12 МБ та максимальною потужністю до 4,8 ГГц. В процесор інтегрований модуль штучного інтелекту Intel AI Boost із продуктивністю до 47 TOPS. Також, доступна конфігурація з процесором AMD Ryzen AI 7 350, 8 ядер з кешем до 16 МБ, максимальною потужністю 5 ГГц та інтегрованим модулем AMD Ryzen AI з продуктивністю до 50 TOPS.



У максимальній конфігурації, ноутбук оснащений до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x-8533, та до 1 ТБ SSD. Доступні конфігурації з 14” та 16" OLED-дисплеєм PureSight 2880x1800, 120 Гц, до 1100 ніт і 100% охоплення колірного простору DCI-P3. А за графіку в максимальній конфігурації відповідає вбудована відеокарта Intel Arc Graphics 140V. Сенсорний екран підтримує стилус Yoga Pen, який реагує на нахил та різний рівень натискання, забезпечуючи точність для реалізації творчих ідей. Батарея на 70 Вт забезпечує до 19,5 годин перегляду відео або до 12 годин роботи. Технологія швидкої зарядки Rapid Charge дозволяє отримати до 3 годин роботи після 15 хвилин заряджання.



• Lenovo Yoga 9 2-in-1 — у максимальній конфігурації, це компактний флагман з 14” 2880x1800 OLED-дисплеєм, 120 ГГц з максимальною яскравістю до 1100 ніт і 100% охопленням колірного простору DCI-P3, з технологіями Dolby Vision і Eyesafe, що зменшують навантаження на очі. Оснащений до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x-8533, та до 1 ТБ SSD. За продуктивність відповідає процесор Intel Core Ultra 7 258V, 8 ядер (4 продуктивних і 4 енергоефективних) з частотою до 4,8 ГГц які обробляють до 8 потоків. Інтеграція модуля Intel AI Boost виконує обробку даних із космічною швидкістю. Графічний модуль Intel Arc Graphics забезпечує стабільну і якісну візуалізацію. Батарея місткістю 75 Вт-год забезпечує до 16,5 годин роботи від акумулятора. Технологія Rapid Charge дозволяє зарядити акумулятор на 70% за 30 хвилин. Легкий корпус з алюмінію (1,32 кг) і товщина 15,9 мм націлює його на подорожі на відпочинок та в офіс. Завдяки 360-градусному шарніру його можна використовувати як ноутбук, планшет чи екран для презентацій.



Серія Yoga Pro — вибір професіоналів, які створюють контент, працюють з 3D і іншою графікою, обробляють відео з важким рендером та бажають виконувати професійні задачі ефективно.

• Lenovo Yoga Pro 7 оснащено процесором до Intel Core Ultra 9 285H, що включає 16 ядер, до 24 МБ кешу та здатний працювати на частоті до 5,4 ГГц. Інтегрований нейронний процесор Intel AI Boost забезпечує продуктивність до 13 TOPS для завдань штучного інтелекту. Доступні конфігурації Copilot+ PC з: AMD Ryzen AI 7 350, що включає 8 ядер, кеш до 16 МБ, потужність до 5 ГГц та AMD Ryzen AI 9 365 з 10 ядрами, до 16 МБ кешу та максимальною потужністю до 5 ГГц. В обох конфігураціях інтегрований модуль AMD Ryzen AI з продуктивністю до 50 TOPS.



Обсяг оперативної пам'яті у максимальній конфігурації становить до 32 ГБ LPDDR5x-8533, а для зберігання даних передбачено SSD до 1 ТБ. Візуальний досвід забезпечує 14,5-дюймовий OLED-дисплей PureSight з роздільною здатністю 3К, частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю до 1000 ніт та 100% охопленням колірного простору DCI-P3. За обробку графіки відповідає інтегрований графічний процесор Intel Arc 140T GPU. Акумулятор місткістю 84 Вт·год забезпечує до 6 годин автономної роботи. Технологія швидкої зарядки Rapid Charge дозволяє отримати до 3 годин роботи після 15 хвилин заряджання.



• Lenovo Yoga Pro 9 — найпотужніша модель серії з 16” OLED-дисплеєм із роздільною здатністю до 2880x1800, частотою оновлення до 120 Гц та максимальною яскравістю до 1100 ніт, технологіями Eyesafe, Dolby Vision, Display HDR 1000 та X-Rite, що знижують навантаження на очі при довгому використанні. У максимальній конфігурації, Lenovo Yoga Pro 9 оснащений процесором Intel Core Ultra 7 255H, який має 16 ядер та кеш 24 МБ, працюючи на максимальній частоті до 5,1 ГГц. Модуль штучного інтелекту Intel AI Boost додає до процесора більше потужності. До 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5x-8400 нового покоління, SSD до 1 ТБ та NVIDIA GeForce RTX 5070 із 8 ГБ пам'яті в максимальній конфігурації, що підійде для створення контенту, редагування відео чи ігор у найкращій якості. Акумулятор на 84 Вт-год, який підтримує Rapid Charge Express, за 15 хвилин заряджання забезпечить до 3 годин роботи.



Lenovo Yoga Slim 7 — ультрабук вагою 1,2 кг з корпусом з алюмінію, 14” OLED-дисплеєм 2.8K (до 2880×1800), частотою оновлення до 60 Гц, 100% DCI-P3, підтримкою Dolby Vision та яскравістю до 400 ніт. Всередині максимальної конфігурації Lenovo Yoga Slim 7 — процесор Intel Core Ultra 7 258V з кешем 12 МБ, 4,8 ГГц. До 32 ГБ оперативної памʼяті LPDDR5x-8533 та до 1 ТБ SSD для зберігання даних. Інтегрований модуль Intel AI Boost із продуктивністю до 47 TOPS, робить процесор ще потужнішим. Інтегрована відеокарта Intel Arc Graphics 140V відповідає за мультимедійний досвід та перформанс в робочих програмах. Акумулятор на 70 Вт·год, що забезпечує до 18 годин автономної роботи з Rapid Charge: за 15 хвилин зарядки ви отримуєте до 3 годин роботи. Вбудовані функції безпеки, такі як Firmware TPM 2.0, Windows Hello і камера з IR, гарантують високий рівень захисту інформації.

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