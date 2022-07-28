Lenovo випускає бізнес-моноблок ThinkCentre neo 50a 24 All-in-One

28 июля 2022 г., 16:15

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Компанія Lenovo представила новий моноблок ThinkCentre neo 50a 24 All-in-One (AIO), якій оптимізований для задоволення потреб наступного покоління малого та середнього бізнесу. Таким чином Lenovo розширює свою нову лінійку настільних комп’ютерів ThinkCentre neo, анонсовану на початку цього року, щоб запропонувати підприємствам, що розвиваються, високопродуктивні та готові до викликів майбутнього настільні комп’ютерні рішення. Ці пристрої оснащені новітнім процесором Intel Core серії H 12-го покоління з дискретною відеокартою Intel Arc A370M та операційною системою Windows 11.



ThinkCentre neo 50a 24 оснащений 23,8-дюймовим Full HD дисплеєм із широким кутом огляду, сертифікацією TÜV Rheinland з низьким випромінюванням синього світла. Доступний із сенсорним екраном, виконаний у фірмовому кольорі терраццо (terrazzo) та оздоблений унікальним матеріалом покриття. Покращена послуга ThinkShield із захистом на основі fTPM, захист на рівні BIOS та безпека портів підвищує загальний рівень надійності пристрою.



Висока обчислювальна потужність та професійна графіка доповнюються обсягом пам’яті до 16 ГБ і великими можливостями вбудованого накопичувача. Wi-Fi 6 максимізує пропускну здатність у перевантажених мережах для безперебійної співпраці у хмарному середовищі.



Виявлення присутності користувача на основі технологій штучного інтелекту дозволяє здійснювати вхід в систему без дотику для простоти використання та швидкої зміни профілів. Система може інтелектуально затемнювати дисплей, коли користувач відводить погляд, зменшуючи енергоспоживання. При цьому адаптивний екран реагує на навколишнє освітлення, зменшуючи або додаючи яскравість дисплея за потреби.



Продуктивні відеоконференції смарт рівня стали ще ближчими з ThinkCentre neo 50a 24 AIO, який оснащений аудіосистемою від Harman, висувною вебкамерою, а також функцією AI Meeting Manager. Остання містить перекладач у режимі реального часу, можливість передачі голосу в текст, субтитри, редактор нотаток, зустрічі та Amazon Alexa Voice Interaction для спільної роботи. Крім того, функція Lenovo Smart Appearance покращує риси обличчя та розмиває фон для відеоконференцій професійного рівня.



Вбудована система безпеки має першочергове значення для захисту бізнесу та користувачів. ThinkCentre neo 50a 24 оснащений модулем fTPM 2.0 (Firmware Trusted Platform Module 2.0) для шифрування даних та додаткового рівня захисту. Захист на рівні BIOS дозволяє запобігти несанкціонованому доступу вручну або через USB-пристрої, а функція виявлення присутності людини розпізнає користувачів за допомогою біометричних алгоритмів з використанням ШІ. Камера, що висувається, відкривається тільки тоді, коли вона необхідна користувачеві, що дозволяє запобігти випадкам небажаного порушення конфіденційності.



ThinkCentre neo 50a 24 має сертифікацію ENERGY STAR 8.0, яка гарантує максимальну ефективність при нижчому енергоспоживанні, а також відповідає стандартам сертифікації EPEAT Silver протягом усього життєвого циклу продукту. Крім того, користувачі можуть замовити опцію Lenovo CO2 Offset Service, яка допомагає компаніям робити свій внесок у конкретні екологічні проєкти.



«Компаніям потрібні “розумніші”, ефективніші та більш захищені ПК для спільної роботи, щоб впоратись зі щоденними завданнями на сучасних робочих місцях, – говорить Санджив Менон (Sanjeev Menon), віцепрезидент та генеральний менеджер підрозділу настільних ПК (Worldwide Desktop Business) компанії Lenovo. – ThinkCentre neo 50a 24 відкриває шлях до більш гнучких і рухливих просторів, сприяючи появі нових принципів роботи та створюючи нові ефективні можливості для компаній по всьому світу».

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