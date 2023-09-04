Lenovo анонсувала 3D-монітор ThinkVision 27, що не потребує окулярів

4 сентября 2023 г., 10:25

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На виставці IFA 2023 компанія Lenovo представила 3D-монітор ThinkVision 27, сумісний з форматами 2D/3D без необхідності використання окулярів і призначений для більш імерсивної творчості, зв'язку та спільної роботи.



Пристрій забезпечує 3D-досвід без необхідності використання 3D-окулярів. Природні враження від перегляду 3D-зображень досягаються завдяки функції відстеження руху очей у реальному часі, що робить відображення плавнішим, та лентикулярній лінзі, що здатна перемикатись.



Аби забезпечити однаковий користувацький досвід як у 2D, так і 3D режимах, монітор ThinkVision 27 може значно підвищити продуктивність внаслідок зменшення потреби в додатковій обчислювальній потужності для 3D-візуалізації. Чіткість 4K у поєднанні з 99% охопленням колірних просторів DCI-P3 та Adobe RGB робить цей монітор ідеальним інструментом для професійних творців контенту. Він проєктує два незалежних зображення на очі користувача таким чином, що кожне око бачить об'єкт під дещо іншим кутом. Даний процес забезпечує чітке стереозображення та сприйняття глибини у природній та ефективній стереоскопічній візуалізації.



Новий монітор ThinkVision 27 також оснащений вбудованими динаміками й можливостями підключення, включно з док-станцією USB-C і модульною підтримкою камер, що забезпечує розширену функціональність і легке заряджання.



У поєднанні з програмним забезпеченням 3D Explorer новий 3D-монітор утворює комплексну екосистему для створення та перегляду 3D-зображень. Це рішення пропонує користувачам просту платформу для доступу до всіх 3D-додатків, яка забезпечує комфорт і можливість оптимізувати роботу, а також підвищує контроль та ефективність при використанні новинки. Платформа 3D Explorer озброює творців корисними інструментами, як-от 3D-плеєр для перегляду відео та файлів з 3D-ефектами, програми для дизайну та продуктивності, а також набір засобів розробки для авторів 3D-додатків. Для покращення та розширення можливостей 3D-роботи з часом з’являтимуться нові функції, які пропонуватимуть розвиток цифрової 3D-взаємодії та доступ до динамічної 3D-екосистеми.

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