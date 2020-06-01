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Legrand выпускает новую платформу серверных шкафов

1 июня 2020 г., 15:25
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Legrand выпускает новую платформу серверных шкафов

Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Legrand в Украине, сообщила о том, что вендор представил новую платформу серверных и телекоммуникационных шкафов Nexpand.

Новая платформа  — результат совместных исследований Legrand и Minkels, который, как отмечается, учитывает растущие потребности клиентов, технические требования к уровню оснащения ЦОД и обратную связь от операторов центров обработки данных. Это высокотехнологичное и энергоэффективное решение для центров обработки данных, которое обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности.

Платформа создана на основе четырех главных принципов: «умный» дизайн; высокая технологичность и прочность; безопасность; устойчивое развитие и энергоэффективность. Главная отличительная особенность Nexpand — модульная масштабируемая конструкция (high-end) с расширенным функционалом.

Шкафы Nexpand представляют собой легкую, но в то же время высокопрочную конструкцию, с применением алюминиевых профилей с Т-образным пазом, стальных 19´ направляющих, сварных алюминиевых оснований, съемных боковых панелей и дверей. Малый вес рамы при одновременно высокой нагрузочной способности шкафов (до 1500 кг) позволяет разместить больше ИТ-оборудования.

Для повышения энергоэффективности шкафы сконструированы так, чтобы обеспечивать оптимальное управление воздушным потоком в стойке. Nexpand, по уверению производителя, гарантирует высочайший уровень безопасности и обеспечивает сохранность ценного ИТ-оборудования за счет интегрированной в дверную конструкцию платформы электронной системы закрывания дверей с защитой от взлома.

Как отметили представители «Elcore Украина», решения Nexpand уже доступны к заказу.

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/elcore

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