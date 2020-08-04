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Легенда аналоговой фотографии Kodak займется развитием фармацевтики

4 августа 2020 г., 17:45
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Легенда аналоговой фотографии Kodak займется развитием фармацевтики

Правительство США намерено выдать кредит в размере 765 млн. долл. компании Eastman Kodak, которая в свое время была одним из лидеров в области производства фотоматериалов и техники, для развития производства американских аналогов иностранных лекарственных препаратов, сообщает The Wall Street Journal. 

По словам главы Kodak Джима Континенца (Jim Continenza), компания планирует заняться производством активных фармацевтических ингредиентов для выпуска воспроизведенных лекарственных препаратов. Ожидается, что со временем это направление составит 30-40% бизнеса.

На пике развития штат Kodak достигал 145 тыс. сотрудников по всему миру. Один из ее инженеров, Стивен Сассун (Steven Sasson), в 1976 г. сконструировал первую цифровую фотокамеру. Однако компания не смогла выдержать конкуренцию в эпоху цифровых технологий и в 2012 г. была вынуждена объявить о банкротстве

Отметим, что на сегодня крупнейшим мировых поставщиком активных фармацевтических ингредиентов для выпуска лекарств является Китай. По данным IHS Markit, в 2017 г. США импортировали из Поднебесной фармацевтических ингредиентов почти на 4 млрд. долл.

Легенда аналоговой фотографии Kodak займется развитием фармацевтики


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