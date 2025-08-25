«ЛанТек» за 226 млн грн створить інфраструктуру для державної AI Factory

25 августа 2025 г., 13:35

Державне підприємство «Дія» визначило переможця тендеру на закупівлю обладнання для створення «Суверенної фабрики штучного інтелекту», повідомляє «Главком». На його базі Мінцифри планує запустити проєкт AI Factory – державну інфраструктуру для розвитку штучного інтелекту в Україні.

У відповідному тендері перемогло ТОВ «ЛанТек», з найнижчою запропонованою вартістю робіт у розмірі 225,9 млн грн. Закупівля передбачає постачання двох програмно-апаратних комплексів з GPU-вузлами, системами рідинного охолодження, комутаторами, платформами для зберігання даних та ліцензіями Nvidia AI Enterprise. Очікується, що постачання обладнання має відбутися до 1 червня 2026 року.

Закупівля проводилася за процедурою відкритих торгів. Головним критерієм оцінки була найнижча ціна. До участі допускалися компанії з річним доходом від 100 млн грн та найвищим рівнем партнерства з виробником серверного обладнання (Titanium/ Platinum або аналог). Переможцю необхідно надати банківську гарантію на 6,8 млн грн.

