Ланцюжок поставок серверів для хмарних операторів стає більш фрагментованим

25 августа 2023 г., 10:35

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TrendForce повідомляє, що тайванські ODM-виробники серверів, зокрема Quanta, Foxconn, Wistron (включаючи Wiwynn) та Inventec, створили виробничі бази в таких країнах, як Таїланд, В’єтнам та Малайзія. Прогнозується, що до кінця 2023 року виробничі потужності з цих регіонів становитимуть 23%, а до 2026 року наблизяться до 50%.

Підкреслюється, що Quanta, завдяки своїм географічним зв’язкам, встановила кілька виробничих ліній на своїх підприємствах у Таїланді, зосереджених навколо Google і Celestica, прагнучи до оптимального позиціювання. Тим часом Foxconn оновила свої існуючі потужності в Ханої (В’єтнам), і використовує свій завод у Вісконсині. І Wistron, і Wiwynn поступово створюють складальні заводи і виробничі лінії SMT в Малайзії. Поточна стратегія Inventec відображає стратегію Quanta, яка планує побудувати виробничі лінії SMT в Таїланді до 2024 р. і розпочати виробництво серверів наприкінці наступного року.

TrendForce припускає, що зміни в ланцюжку поставок стосуються не лише обходу геополітичних ризиків - не менш важливим є посилення контролю над ключовими високовартісними компонентами, включаючи процесори, графічні процесори та інші критичні матеріали. Зі зростанням попиту на АІ наступного покоління та великі мовні моделі запаси в ланцюжках поставок зростають щоквартально.

Google, з його машинами TPU власної розробки, є лідером як у сфері досліджень і розробок, так і в ланцюжку поставок серверів. Щобільше, виробнича база компанії в основному зосереджена на власних виробничих майданчиках у Таїланді. Однак Google все ще покладається на ODM для розподілу людських ресурсів і планування виробництва, в той час як управління іншими матеріалами здійснюється внутрішніми силами. Щоб уникнути перебоїв у ланцюжку поставок, такі компанії, як Microsoft, Meta та AWS, не лише прагнуть до гнучкості в управлінні ланцюжком поставок, а й залучають системних інтеграторів до виробництва ODM. Такий підхід дозволяє більш розосереджено і ретельно координувати та виконувати проекти.

Спочатку компанія Meta значною мірою покладалася на прямі закупівлі комплектних серверних систем, причому система Habana від Intel була однією з перших, яка була інтегрована в інфраструктуру Meta. Це мало сенс, оскільки процесори для їхніх веб-серверів часто були напівкастомними версіями від Intel. Виходячи з рівнів оптимізації системи, компанія Meta визнала Habana найбільш прямим і безпроблемним рішенням. Примітно, що лише минулого року Meta почала делегувати частину свого проекту Metaverse ODM-виробникам. Цього року, в рамках свого поступу до генеративного АІ, Meta також почала активно впроваджувати рішення NVIDIA.

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