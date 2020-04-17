Лайфхаки на удаленке

17 апреля 2020 г., 17:25

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Я вижу по постам в соцсетях и конфколам, что мои сотрудники и родственники, оказавшись на удаленной работе, начинают испытывать организационные и даже психологические трудности. Причем это не зависит ни от их дохода, ни от страны прибывания. Даже не важно, у них вилла загородом или однокомнатная квартира. Это иногда не зависит даже от того человек экстраверт или интраверт – в соцсети вы найдете кучу экстравертов, которым очень даже комфортно на удаленке постить.

Так получилось, что я более пяти лет работаю удаленно с моими коллегами и возможно мои советы помогут кому-то. Это мои личные решения больше по организации работы, но что-то и по организации жизни.

РИТУАЛЫ

Я рекомендую завести ритуалы и их периодичность. Скажем, каждый день кофе в 9-00 и 12-00, игра 10 минут с домашним животным в 11-00, изучение иностранного языка полчаса в 18-00, общение с родителями в 20-00, сериал в 21-00 и т.п.

Тоже самое с кухней и днями недели – каждый вторник заказ пиццы, в среду – китайская кухня, в четверг рыба (как в СССР :) ) и т.п. Эти виртуальные деления недели очень важны: дни будут похожи один на другой, выходные на рабочий день. Придумайте, когда делаете уборку, когда считаете домашние финансы и т.п.

Такие же ритуалы можно и по работе внедрить. Например, в 21-00 в inbox должны быть пусто – все письма должны быть отвечены или только во вторник занимать поиском сотрудников в linkedin, в среду обязательно пост или статью по работе в соцсети. После каждого конфола – пишем резюме по почте всем участникам в течении 15 минут, вечером проверяем что сделано.

ВИРТУАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Рекомендую поделить квартиру на зоны, которые ассоциируются четко с какими-то разными географическими местами в реальном мире и/или деятельностью. Рабочий стол это только работа, диван – это отдых, учеба у вас идет за журнальным столом, кушаете еду (иногда доставленную из ресторана) в «ресторане» на кухне.

По той же причине очень важно виртуально и время делить. Например, вы с семьей после 18-00, смотрите новости и соцсети не по работе c 19-00.

Есть соблазн вставать и ложится позже – договоритесь о регулярных конфколах утром и проблема будет снята :)

Очень помогает составление отчетов именно о результатах, а не о процессах и получение их от других – например в конце недели. У вас есть, таким образом, конкретный итог работы в виде этого конкретного файла, и он разделяет недели.

На удаленке у меня нет полноценных двух выходных. Обычно получается два раза по полдня. У нас много вендоров в Израиле, поэтому половина воскресенья точно занята, зато как они буду рады, что они не одни в мире в это время трудятся :)

КОММУНИКАЦИИ

Много лет назад я увидел у вендора на iPad кусок лейкопластыря. Отгадка была в том, что поскольку он часто отвечает ночью на звонки с другого конца мира он хочет быть уверен что его камера заклеена.

Поэтому очень рекомендую именно физическую шторку на камере – часто софтовые решения подводят.

Zoom имеет гениальную функцию виртуального фона, которая скрывает у тебя за спиной нерабочую обстановку и домочадцев. У его конкурентов уже тоже это вроде появилось.

Звонки обязательно надо делать с видео, это позволяет понять реакцию собеседника.

Вам потребуется хорошая связь не только за рабочим столом, но и на балконе/террасе и т.п. Советую использовать электропроводку и PowerLine адаптеры и усилители WiFi.

У меня всегда на готове есть вторая 4G Wi-Fi точка от мобильного оператора, на случай если вдруг что-то случится с основным провайдером Internet.

Когда едешь в машине всегда имеет смысл сделать звонок (разумеется с handfree) – это и экономия времени и какое-то разнообразие в «виртуальном общении за столом».

Всегда пишите после любой видеоконфееренции резюме, о чем договорились по e-mail.

СВЯЗЬ С РОДСТВЕННИКАМИ

Я в разы стал больше виртуально общаться с родителями на удаленке. Им стоит купить что-то очень простое типа iPad и поставить там 2-3 варианта видеомессенжеров. Поставьте им сразу что-то для удаленного администрирования типа TeamViewer, чтобы потом «чинить» или поставить им фильм посмотреть или фотографии.

Впервые я заказал доставку цветов в другой стране на день рождения лет 20 назад. Подарки из интернет-магазинов родственникам – лучший способ показать заботу. Они доставляют, по-моему, больше удовольствия тому, кто дарит. С помощью iHebr, notino, Amazon и прочих вы можете порадовать ваших родственников теми товарами, что потребляете сами. Закажите что-то из ресторана с доставкой как раз когда планировали поговорить по видеосвязи с вашими родными и близкими – можете виртуально покушать вместе.

ДЬЯВОЛ В ТЕХНИЧЕСКИХ МЕЛОЧАХ

Мой опыт показал, что дома докстанция не работает как в офисе. Я купил даже для Mac Henge Docs станцию, но расстался с очередной сменой MacBook.

Вся периферия должна быть по возможности на Wi-Fi и Bluetouth.

Это и другое в MacBook Pro мне экономит минимум 5% моей жизни. До этого я 20 лет работал в основном на Windows и был твердо уверен, что Apple фанаты преувеличивают.

У меня был долгое время запасной МФУ на случай поломки основного принтера-сканера для непрерывности бизнеса.

Вам будет точно нужен большой монитор – не менее 20 дюймов. Я еще захотел 5К чтобы смотреть фильмы.

Полдня я работаю за монитором на клавиатуре, пол с ноутбуком на коленях и еще куча времени с ноутбуком на столе. Для работы за столом за ноутбуком, чтобы не болели руки, советую подкладку (например, от Xiaomi).

Вы будете существенно больше, чем в офисе сидеть за монитором – только через него все общение. Глаза в конце дня будут уставать – советую капли для глаз (например, японские Rohto или Sante).

Беспроводные наушники (например, Apple AirPods) сильно выручает на вебколах, так как часто во время звонка надо что-то отвечать по e-mail или отходить от компьютора. Признаюсь, что иногда я в них обедаю, слушая очередной конфкол :)

УДАЛЕНКА НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Я не знаю, как решать многие другие проблемы удаленки, например то, что ты целый день разговариваешь на конфколах и мешаешь окружающим. Cтол для работы стоя не пробовал, как и многие другие штуки.

Есть люди, которым важен процесс – они с кем-то улучшают отношения в процессе очной встречи и так получают результат. Им очень сложно быть на удаленке. У многих не идет творческий процесс без общения.

Работа на удаленке более эффективная, но менее человечная, так как вы видите только что-то цифровое, какие-то бездушные факты. Ваши коллеги из офиса вам говорят, как им кажется, обычные вещи, но вам кажется, что они в основном обсуждают друг друга и говорят не относящиеся к делу вещи или свои эмоции вам высказывают, так как в e-mail и CRM у вас просто факты и вы к ним привыкли.

Я однозначно рад работать на удаленке. Трудно только первые 5 лет :)

Лайфхаки на удаленке

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