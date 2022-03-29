«Лабораторія Касперського» у списку компаній, що становлять загрозу національній безпеці США

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) додала російську компанію «Лабораторія Касперського» до списку компаній, що становлять загрозу національній безпеці США.
Як повідомляє Reuters, разом з нею в цей же список потрапили China Telecom (Americas) та China Mobile International USA.
Варто зазначити, що в цьому списку «Лабораторія Касперського» перша російська компанія.
У 2017 році департамент внутрішньої безпеки США вже заборонив федеральним органам використовувати програмне забезпечення компанії.
З рекомендацією не використати антивірус «Лабораторія Касперського» раніше у березні виступив уряд Італії та Німеччини.
Крім нових санкцій, "Лабораторія Касперського" позбавили доступу до платформи HackerOne.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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