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«Лабораторія Касперського» у списку компаній, що становлять загрозу національній безпеці США

29 марта 2022 г., 16:09

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) додала російську компанію «Лабораторія Касперського» до списку компаній, що становлять загрозу національній безпеці США.

Як повідомляє Reuters, разом з нею в цей же список потрапили China Telecom (Americas) та China Mobile International USA.

Варто зазначити, що в цьому списку «Лабораторія Касперського» перша російська компанія.

У 2017 році департамент внутрішньої безпеки США вже заборонив федеральним органам використовувати програмне забезпечення компанії.

З рекомендацією не використати антивірус «Лабораторія Касперського» раніше у березні виступив уряд Італії та Німеччини.

Крім нових санкцій, "Лабораторія Касперського" позбавили доступу до платформи HackerOne.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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