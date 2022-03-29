«Лабораторія Касперського» у списку компаній, що становлять загрозу національній безпеці США

29 марта 2022 г., 16:09

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) додала російську компанію «Лабораторія Касперського» до списку компаній, що становлять загрозу національній безпеці США.



Як повідомляє Reuters, разом з нею в цей же список потрапили China Telecom (Americas) та China Mobile International USA.



Варто зазначити, що в цьому списку «Лабораторія Касперського» перша російська компанія.



У 2017 році департамент внутрішньої безпеки США вже заборонив федеральним органам використовувати програмне забезпечення компанії.



З рекомендацією не використати антивірус «Лабораторія Касперського» раніше у березні виступив уряд Італії та Німеччини.



Крім нових санкцій, "Лабораторія Касперського" позбавили доступу до платформи HackerOne.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист