Kyocera інвестує 9,78 млрд дол. у виробництво компонентів для чипів

29 декабря 2022 г., 14:25

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Nikkei Asia повідомляє, що японська Kyocera має намір інвестувати 1,3 трильйона ієн, або 9,78 мільярда доларів, до березня 2026 року в будівництво нових заводів з виробництва компонентів мікросхем і розширення своїх можливостей в інших областях.



Kyocera має намір витратити означену суму протягом наступних трьох років, включають в себе капітальні витрати, такі як будівництво заводів, а також витрати на дослідження і розробки. Згідно з повідомленням, заплановані інвестиції приблизно вдвічі перевищують суму, яку Kyocera витратила на ті ж статті протягом попередніх трьох років.



Компанія, що базується в Кіото, більш відома як виробник принтерів, але ж вона також є великим виробником компонентів мікросхем. Наприклад, центральні процесори, зазвичай розміщуються в спеціалізованому корпусі, який захищає мікросхему від пошкодження, а також допомагає розсіювати тепло. Kyocera має намір побудувати новий завод з виробництва корпусів для чипів в префектурі Кагосіма. Очікується, що будівництво заводу коштуватиме близько 60 млрд ієн (450 млн дол.).



Японська компанія також побудує нове виробниче підприємство в Нагасакі, яке, як повідомляється, буде зосереджене на виробництві «керамічних компонентів і напівпровідникового пакування». Як повідомляється, будівництво заводу обійдеться в 100 мільярдів ієн (749 млрд дол.), і очікується, що виробництво почнеться в 2026 році.



За даними Nikkei Asia, Kyocera також планує розширити ряд існуючих заводів, які виробляють багатофункціональні принтери і кварцові компоненти.



Як повідомляється, Kyocera планує профінансувати заплановані інвестиції шляхом запозичення до 1 трильйона ієн. Очікується, що компанія використає 15% акцій KDDI, другої за величиною телекомунікаційної компанії Японії, як заставу для боргового фінансування.

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