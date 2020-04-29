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Квартальный спад рынка компьютеров EMEA превысил 3%

29 апреля 2020 г., 17:05
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Квартальный спад рынка компьютеров EMEA превысил 3%

По данным IDC, в начальной четверти года в страны региона EMEA поставлено 16,4 млн традиционных компьютеров. В годовом сравнении спад поставок настольных систем, ноутбуков и рабочих станций достиг 3,1%.

Несмотря на пандемию COVID-19, коммерческий сегмент отчитался ростом поставок на 0,8%, однако потребительское направление просело на 8,5%.

Рынок Западной Европы сузился на 1,2% — при росте на 3,0% корпоративного сегмента потребительское направление сократилось на 8,9%. Поставки в страны Центральной и Восточной Европы снизились на 3,1%, а настольное и портативное направления отчитались спадом на 4,9% и 2,1% соответственно. Поставки потребителям уменьшились на 8,2%, тогда как спрос со стороны корпоративных заказчиков вырос на 4,2%.

Три ведущих вендора контролировали 69,6% локального рынка, тогда как годом ранее за ними было 69,0%. Лидером оставалась HP, однако поставки вендора снизились на 11,3%. На незначительном удалении разместилась Lenovo (включая Fujitsu), причем компании удалось выйти в плюс почти на 6%. Замкнула Тор-3 Dell, которой вновь удалось отчитаться ростом поставок.


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