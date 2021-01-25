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Квартальный доход Seagate сократился на 3% до 2,6 млрд. долл.

25 января 2021 г., 16:05
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Квартальный доход Seagate сократился на 3% до 2,6 млрд. долл.

Компания Seagate Technology представила отчет за второй квартал 2021 финансового года, который у нее завершился 1 января.

Согласно представленным данным, доход производителя за отчетный период составил 2,62 млрд. долл., что на 3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Валовая прибыль по GAAP за год уменьшилась с 28,1 до 26,5%. Чистая прибыль сократилась на 12% в годовом сопоставлении до 280 млн. долл.

Как сообщается, суммарная вместимость накопителей, отгруженных Seagate за отчетный период, достигла 129,2 ЭБ (эксабайт). В то время как годом ранее этот показатель равнялся 106,9 ЭБ.

Средняя емкость продаваемых устройств хранения Seagate за год выросла на 1 ТБ до 4,3 ТБ.

Отмечается, что на протяжении отчетного периода компания выплатила своим акционерам 167 млн. долл. дивидендов. Плюс к этому было направлено 1 млрд. долл.   на выкуп акций. Также подчеркивается, что в распоряжении Seagate находится 1,8 млрд. долл. в денежных средствах и эквивалентах.

Руководство компании ожидает, что в третьем квартале доход будет на уровне 2,65 млрд долл. плюс минус 200 млн долл.

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