Квартальный доход SAP вырос до 6,74 млрд евро

28 июля 2020 г., 15:55

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Компания SAP SE представила финансовые результаты второго квартала и первого полугодия 2020 года, которые завершились 30 июня.



Как отмечается, валовая маржа выросла на 3.4 п.п, валовая облачная маржа - на 1.6 п.п. . Прибыль на акцию составила 0,73 евро.



Операционный денежный поток вырос на 41%, свободный денежный поток - на 59% за первые шесть месяцев.



«Результаты этого квартала продемонстрировали, что наша стратегия Intelligent Enterprise нашла отклик у клиентов по всему миру. Сложная ситуация в экономике из-за пандемии доказала, что цифровизация больше не является альтернативой, она стала необходимостью. Именно технологии помогают обеспечить устойчивость в кризис и позволяют выявить потенциальные возможности для развития. Мы продолжим инвестировать в инновационные предложения для наших клиентов, чтобы стимулировать трансформацию бизнеса. И будем расширять экосистему на нашей технологической платформе, чтобы дополнить решения и способствовать росту их эффективности, – заявил Кристиан Кляйн, генеральный директор SAP SE.



Доход компании вырос с 6,66 млрд евро до 6,74 млрд евро. Продажи облачных услуг — с 1,72 млрд евро до 2,04 млрд евро.



«В этом квартале мы зафиксировали планомерное повышение доходов от лицензий на программное обеспечение и значительное увеличение маржи. Масштабное портфолио решений, отраслевая экспертиза и географическая диверсификация в сочетании с прочной базой более предсказуемого дохода позволили нам справиться с кризисом COVID-19. Несмотря на текущую динамику рынка, удалось добиться значительного ускорения движения свободного денежного потока. Инвестиции в области стратегического роста помогут нам не просто пережить кризис, но и стать еще сильнее», – отметил Лука Мучич, финансовый директор SAP SE.

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