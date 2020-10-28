Квартальный доход Microsoft вырос на 12 % до 37,2 млрд долл.

28 октября 2020 г., 14:45

Компания Microsoft представила финансовые результаты по итогам прошедшего квартала.



Как сообщается, доход компании вырос в годовом сравнении на 12% до 37,2 млрд долл.



Показатель чистой прибыли достиг 13,9 млрд долл, продемонстрировав рост на 30%.



Активнее всего росли продажи облачных решений — за год на 48%. Направление Intelligent Cloud подняло показатели на 20% до 13 млрд долл. А продажи Dynamics 365 увеличились на 38%.



Доход подразделения Surface вырос на 37% и теперь оно приносит 1.5 млрд долл.



Продажи подразделения персональных компьютеров (куда входит Windows и консоли Xbox) составили 11,8 млрд долл. — прирост на 6 %. Хотя показатели игрового подразделения выросли на 30%.

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