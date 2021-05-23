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Квартальный доход Baidu вырос на 25% до 4,38 млрд долл.

23 мая 2021 г., 16:35
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Китайская Baidu сообщила о квартальной выручке, которая превзошла оценки Уолл-стрит.

Как отмечает Reuters, базирующийся в Пекине технологическая компания диверсифицировала источники доходов за счет расширения облачных услуг и технологий на базе AI, поскольку конкуренция со стороны местных интернет-гигантов Alibaba и ByteDance в сегменте рекламы усиливается.

Baidu сообщила, что общий квартальный доход вырос на 25% до 28,13 млрд юаней (4,38 млрд долл.) в первом квартале, частично благодаря росту на 70% направлений, не связанных с рекламой.

Согласно данным Refinitiv, аналитики в среднем ожидали, что выручка составит 27,25 млрд юаней.

Доход Baidu от онлайн-рекламы достиг 16,3 млрд юаней, что на 27% больше по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда компания зафиксировала операционный убыток из-за начавшейся пандемии COVID-19.

Выручка Baidu, не связанная с рекламой, может превысить ее доход от рекламы в последующие три года, заявил председатель и главный исполнительный директор Baidu Робин Ли (Robin Li ) в ходе конференции, посвященной финрезультатам. Пока доходы компании от рекламы составляют около 80%.

По состоянию на март флагманское мобильное приложение компании Baidu App насчитывало 558 млн активных пользователей в месяц.

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