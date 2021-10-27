Квартальный доход Alphabet составил 65,1 млрд долл.

27 октября 2021 г., 16:45

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Материнская компания Google заявила о квартальной прибыли в размере 18,9 млрд долл., или 27,99 доллара на акцию, что на 68% больше, чем год назад. Выручка выросла на 41% до 65,1 млрд долл. Чистая выручка за вычетом затрат на приобретение трафика составила 53,63 млрд долл., что немного выше оценок аналитиков в 52,07 млрд долл.



В целом аналитики ожидали, что прибыль составит 23,50 доллара на акцию, хотя оценки разнятся, при выручке в 62,4 млрд долл.



Google Cloud демонстрировал уверенный рост: выручка увеличилась на 45% и составила чуть менее 5 млрд долл. Убыток по этому направлению зафиксирован на уровне 644 млн долл., но это намного меньше 1 млрд, что был год назад. Тем не менее, выручка этого подразделения оказалась чуть ниже прогнозов аналитиков, что, возможно, обеспокоило некоторых инвесторов, учитывая его центральную роль в будущем компании.



Аналитик Bank of America Джастин Пост написал в записке для клиентов в воскресенье, что компания оценивает Google как свой лучший выбор в группе, в которую входят Facebook, Apple, Amazon.com и Netflix.



Тем не менее, Alphabet не застрахован от воздействия различных процессов восстановления экономики по всему миру. «Неопределенность - это новая норма», - сказал Филипп Шиндлер, старший вице-президент и главный коммерческий директор Alphabet, в комментарии к телефонной конференции, посвященной результатам квартала.



Генеральный директор Alphabet и Google Сундар Пичаи снова подчеркнул ведущую роль искусственного интеллекта в результатах компании. «Результаты этого квартала показывают, как наши инвестиции в ИИ позволяют нам создавать полезные продукты для людей и наших партнеров. Постоянные улучшения в поиске и новый Pixel 6 - отличные тому примеры. А поскольку цифровая трансформация и переход к гибридной работе продолжаются, наши облачные сервисы помогают организациям сотрудничать с соблюдением всех норм безопасности», отметил он.



Доход от поисковой рекламы в показателях Google вырос на 44% до 37,9 млрд долл., в то время как выручка от YouTube поднялась на 43% до 7,2 млрд долл., что немного ниже прогнозов аналитиков в 7,4 млрд долл.. Доходы от рекламы в сети Google, которая поступает от рекламы на других веб-сайтах и ​​в приложениях, выросли на 40% и составили чуть менее 8 млрд долл.



Раздел «Другое» в отчете компании, который включает выручку в Google Play Store и оборудования, такого как смартфоны Pixel, вырос на 23%.



Другие направления всего Alphabet, которые включают подразделение беспилотных автомобилей Waymo и Verily, принесли доход в размере 182 млн долларов, что номинально выше, чем 178 млн долларов год назад. Но убытки в этом сегменте выросли до 1,29 млрд долл. с 1,1 млрд долл. год назад.



Google по-прежнему сталкивается с множеством регуляторных проблем, в том числе недавним антимонопольным иском, поданным штатом Техас, который обвиняет поискового гиганта в антиконкурентном использовании рекламных технологий и сговоре с Facebook для поддержания высоких цен на рекламу. В июле против Google был предъявлен иск по обвинению в злоупотреблении своим положением на рынке в магазине приложений Google Play, которое компания назвала «беспричинным». В том же месяце Франция оштрафовала компанию на 593 млн долл. за якобы нарушение антимонопольного постановления. А в конце июня Европейская комиссия объявила о антимонопольном расследовании рекламного бизнеса Google, а также направления YouTube и Android.

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