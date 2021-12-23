Квартальные результаты Micron превзошли все прогнозы - выручка достигла 7,69 млрд долл.

23 декабря 2021 г., 17:58

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Micron Technology представила финансовые результаты за прошедший квартал.



Показатели оказались выше, чем ожидали аналитики, поскольку центры обработки данных и производители электромобилей увеличили заказы чипов компании.



Micron также сообщил, что он заключил сделки со своими поставщиками, чтобы уменьшить узкие места в своей цепочке поставок.



Акции Micron выросли на 5,7% до 87,70 доллара на расширенных торгах по итогам торгов.



Высокий спрос и дефицит чипов также позволили Micron, одному из крупнейших мировых поставщиков микросхем памяти, установить более высокие цены, как отмечают наблюдатели. Компания сообщила, что выручка от решений для центров обработки данных выросла на 70%, а продажи для автопрома поднялись на 25%. Причем отмечается, что рост заказов в автомобильной индустрии связан с увеличением объема памяти, необходимой в автомобилях с передовыми системами безопасности водителя.



Квартальная выручка в целом выросла на 7,69 млрд долл. против 5,77 млрд долл. за тот же период в прошлом году. Рост чистой прибыли в том же интервале был зафиксирован с 803 млн долл. до 2,31 млрд долл.



На продажи чипов DRAM пришлось 73% всего дохода - 5,6 млрд долл. - здесь рост за год достиг 89%. Выручка от NAND выросла лишь на 19% до 1,9 млрд долл. (на нее приходится 24% всего оборота).



Компания ожидает, что выручка за текущий второй квартал финансового года составит 7,5 млрд долл. плюс-минус 200 млн долл. по сравнению со средней оценкой аналитиков в 7,27 млрд долл., согласно данным Refinitiv.

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