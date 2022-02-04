Квартальные расходы на облачные инфраструктурные услуги впервые превысили 50 млрд долл.

4 февраля 2022 г., 13:55

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По итогам четвертого квартала 2021 г. общемировой объем расходов на облачные инфраструктурные услуги впервые преодолел рубеж в 50 млрд долл. Согласно подсчетам Canalys, при росте на 34% "YoY" за год расходы выросли с 13,6 до 53,5 млрд долл.



В рамках цифровой трансформации бизнеса корпоративные заказчики, в особенности из публичного сектора и здравоохранения, продолжали активно осваивать облачные решения. Вызванный пандемией повышенный интерес к удаленной работе и обучению, электронной коммерции и стриминговым игровым и контент-проектам значительной усилили спрос на облачные услуги. Как итог, три ключевых игрока рынка – AWS, Microsoft Azure и Google Cloud – за рассматриваемый период совместно нарастили выручку на 45% и сумели оставить за собой 64% рынка.



AWS упрочила лидерство – на ее долю пришлось 33% общих расходов рынка при росте на 40% "YoY". Позиции компании заметно укрепились благодаря недавнему решению Meta продолжить тесное взаимодействие с AWS в качестве стратегически важного сервис-провайдера. Кроме того, компании удалось заполучить ряд крупных клиентов в рознице, здравоохранении и сегменте финансовых услуг, в том числе заключить соглашение о партнерстве с Nasdaq. Вторым крупнейшим провайдером с долей в 22% оставалась Microsoft Azure, отчитавшаяся ростом выручки на 46% "YoY". Тор-3 замкнула Google Cloud (+63%, доля рынка 9%).



В целом за 2021 г. глобальные расходы на облачные инфраструктурные услуги увеличились на 35% "YoY" и превысили 191, 7 млрд долл.

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