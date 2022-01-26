Квартальные продажи IBM выросли на 6,5% до 16,7 млрд долл.

26 января 2022 г., 11:05

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Компания IBM представила свой первый квартальный финансовый отчет после обособления Kyndryl, которой отошел бизнес управляемых услуг.



Прибыль не по GAAP на акцию составила 3,35 доллара при выручке в 16,7 млрд долл., что на 6,5% больше в годовом измерении.



Результаты оказались лучше, чем ожидалось - аналитики прогнозировали прибыль на уровне 3,14 доллара на акцию и выручку в 15,98 млрд долл.



Выручка от гибридных облаков в четвертом квартале составила 6,2 млрд долл., увеличившись на 16%. А годовой доход по этому направлению вырос на 20% до 20,2 млрд долл.



«Мы увеличили выручку в IV кв. благодаря гибридным облакам, что привело к росту продаж программного обеспечения и консалтинга», - заявил генеральный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna). - «Результаты по итогам четвертого квартала вселяют в нас уверенность в том, что в 2022 году мы сможем достичь поставленных целей по устойчивому росту выручки, выраженному средним однозначным числом, и удастся создать сильный свободный денежный поток».



Хотя в 2021 году IBM отказалась от бизнеса управляемых услуг, она также сделала ряд инвестиций, чтобы усилить свои позиции в области искусственного интеллекта и гибридных облаков.



«В 2021 году мы продолжили инвестировать в будущее, увеличив расходы на исследования и разработки, расширив нашу экосистему и совершив приобретение 15 компаний для расширения наших возможностей гибридного облака и искусственного интеллекта», отметил старший вице-президент и финансовый директор IBM Джеймс Кавано (James Kavanaugh).



IBM изменила сегменты в своей отчетности за четвертый квартал, разделив результаты на программное обеспечение (включающий Hybrid Platform & Solutions и Transaction Processing), консалтинг (Business Transformation, Technology Consulting и Application Operations), инфраструктуру (Hybrid Infrastructure, Infrastructure Support) и финансовое направление.



Направление Software в четвертом квартале принесло доход в размере 7,3 млрд долл., продемонстрировав рост на 8,2%. В сегменте «Программное обеспечение, гибридная платформа и решения» - куда входят Red Hat (рост 19%), автоматизация (рост 13%), данные и искусственный интеллект (рост 1%) и безопасность (снижение 2%) - общее увеличение продаж составило 7%.



Кроме того, в сфере программного обеспечения направление Transaction Processing выросла на 11%.



Доход от консалтингового бизнеса IBM в четвертом квартале вырос на 13,1% до 4,7 млрд долл. В этой категории проекты, связанные с бизнес-трансформацией обеспечили прирост на 18%. Выручка консалтингового сегмента по направлению гибридного облака выросла на 31%.



Выручка от инфраструктурных продаж в четвертом квартале составила 4,4 млрд долл., что на 0,2% меньше, чем год назад. Продажи IBM Z снизились на 65%, а по направлению Distributed Infrastructur - рост на 5%.



Бизнес, связанный с финансированием клиентов, принес выручку в размере 200 млн долл., что на 29,4% ниже, чем было год назад.



По итогам всего 2021 года выручка IBM выросла до 57,35 млрд долл. (год назад было 55,18 млрд долл.), а чистая прибыль - до 5,74 млрд долл. (против 5,59 млрд долл годом ранее).

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