Квартальний виторг Dell зріс на 165 до 26,12 млрд дол.

27 мая 2022 г., 12:35

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Як повідомляє Reuters, компанія Dell Technologies у четвер перевищила оцінки Уолл-стріт щодо квартального прибутку та доходу.



Акції Dell виросли приблизно на 7% на розширених торгах, оскільки виробник ПК не тільки показав гарний результат минулого періоду, а й прогнозує дохід і прибуток на поточний квартал вище очікувань аналітиків.



У першому кварталі компанія повідомила про скоригований прибуток у розмірі 1,84 дол. на акцію та дохід у 26,12 млрд дол. (збільшення у річному вимірі на 16%) в порівнянні з прогнозами - 1,39 дол. та 25,04 млрд дол.



Протягом останніх кількох кварталів компанія спостерігала високий попит на свої продукти та послуги, оскільки підприємства інвестували в обладнання для дистанційної роботи, а споживачі оновлювали свої пристрої.



У кварталі, що закінчився 29 квітня, дохід групи клієнтських рішень Dell (CSG) зріс на 17% до 15,6 млрд дол. Продажі комерційних ПК зросли на 22% до 11,97 млрд доларів.



На цей час компанія лідирує на ринку робочих станцій та ПК, моніторів та навіть ігрових комп'ютерів. При цьому постачання корпоративним клієнтам формували понад 70% виторгу Dell за минулий фіскальний рік.



Дохід у серверному сегменті зріс на 22% до 5 млрд дол., інфраструктурні рішення принесли у I кв. на 16% більше, ніж рік тому 9,3 млрд дол.



У компанії, однак, додали, що в цьому кварталі спостерігався певний вплив глобального дефіциту мікросхем та були перебої у ланцюжках постачання, що посилилися через карантин у Китаї.



Компанія очікує, що прибуток у поточному кварталі буде в діапазоні від 26,1 до 27,1 млрд доларів, а скоригований прибуток на акцію – від 1,55 до 1,70 доларів.

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