Квартальний виторг Arm зріс на 34%, але прибуток впав на 6%

8 мая 2025 г., 17:25

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Arm Holdings повідомила, що у четвертому фінансовому кварталі, який завершився 31 березня, її виручка зросла на 34% у річному вимірі — з 930 млн дол. до 1,24 млрд дол. Показник перевищив консенсус-прогноз аналітиків на рівні 1,23 млрд дол.

При цьому компанія зафіксувала зниження чистого прибутку до 210 млн дол., що на 6% менше, ніж було рік тому. Скоригований прибуток на акцію склав 0,55 дол., що перевершило очікування у 0,52 дол.

Проте компанія спрогнозувала виручку в межах 1,00–1,10 млрд дол. на перший квартал нового фінансового року. Очікуваний прибуток на акцію — 0,30–0,38 дол., тоді як аналітики прогнозували 0,42 дол.

Зазначається, що незважаючи на стриманий прогноз, Arm демонструє стабільне зростання ключових напрямків. Дохід від роялті ліцензій підскочив на 18% - до 610 млн дол.

Нагадаємо, Arm розробляє архітектуру для процесорів, яка ліцензується виробникам на зразок Qualcomm та Nvidia. Компанія стягує роялті за кожен пристрій, побудований на її технологіях. За оцінками Arm, 99% преміальних смартфонів у світі працюють на базі її чипів.

У середу після завершення основної торгової сесії акції британської компанії Arm Holdings втратили понад 8% після публікації квартального звіту, який хоч і перевершив очікування, однак супроводжувався слабшим прогнозом на майбутній період.

Станом на завершення торгів у середу, ринкова капіталізація Arm перевищує 130 млрд дол. SoftBank контролює приблизно 90% акцій компанії.

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