Квартальний продаж моніторів для ПК зріс на 2,7%

22 сентября 2022 г., 10:35

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Згідно з даними IDC світовий ринок моніторів для ПК продемонстрував позитивні результати в другому кварталі - зростання на 2,7% у річному вимірі.



Хоча результат виявився вищим, ніж очікувалося, погіршення макроекономічного середовища зі зростанням інфляції та ослабленням споживчих настроїв вказують на складні перспективи принаймні до кінця року.



Зростання в другому кварталі, що склало трохи більше 36 мільйонів одиниць, контрастує з сегментом традиційних ПК, поставки яких скоротилися на 15,7% в річному обчисленні, оскільки попит охолодився. Значну частину обсягу за квартал забезпечило виконання попередніх замовлень на комерційні монітори, оскільки раніше дефіцит і непомірні логістичні витрати затримували повернення в офісні проекти. Крім того, ринки, що розвиваються (за винятком Китаю та росії), зросли більш ніж на 16%, що допомогло підтримати ринок, який потерпає від скорочення споживчих витрат.



Проте, очікується, що більш райдужні, ніж прогнозувалося, результати, досягнуті в другому кварталі, будуть нетривалими. Очікується, що глобальні поставки моніторів скоротяться на 3,1% в річному обчисленні в 2022 році, а в наступному році скоротяться ще на 4,2% перед слабким відновленням у 2024 році. Більша частина цього спаду припадає на Китай, другий за величиною ринок моніторів у світі, який, як очікується, скоротиться майже на 19% у цьому році, що є найкрутішим падінням для цієї країни з моменту початку відстеження у 2008 році.



«Рівень запасів моніторів зростає в багатьох регіонах», - вказав Джей Чоу (Jay Chou), менеджер з досліджень, Worldwide Client Devices Tracker в IDC. - «Споживчій базі, яка добре розвивалася протягом останніх кількох років, тепер знадобиться деякий час, щоб переварити наявні запаси. Незважаючи на те, що більшість провідних вендорів продемонстрували ріст у другому кварталі, ми вважаємо, що в наступні три-чотири квартали спостерігатиметься обережне поглинання каналів збуту і подальша консолідація. За цим горизонтом комерційні закупівлі, частково завдяки гібридній роботі, можуть вивести ринок на поверхню до кінця 2023 року».

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