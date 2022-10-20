Квартальний продаж IBM зріс на 6% до 14,1 млрд дол.

20 октября 2022 г., 14:25

0

Tweet

Корпорація IBM оголосила результати за третій квартал 2022 року.



«IBM продемонструвала значне зростання виторгу в цьому кварталі, що показує постійну увагу до виконання нашої стратегії. У всьому світі клієнти розглядають технології як можливість розширити свій бізнес, що видно з результатів по всьому нашому портфелю, - сказав Арвінд Крішна (Arvind Krishna), голова та головний виконавчий директор IBM. - З огляду на наші річні показники, ми очікуємо, що річний дохід за підсумками року перевищить наш середній однозначний показник».



Дохід компанії за квартал зріс на 6% до 14,1 млрд дол. - аналітики очікували 13,51 млрд дол.



Продаж програмного забезпечення зріс на 7%.



Дохід від консалтингу збільшився на 5%, від інфраструктури - на 15%.



Продаж гібридних хмар зріс на 15% за останні 12 місяців і склав 22,2 млрд дол.



На консолідованій основі з початку року чистий грошовий потік від операційної діяльності склав 6,5 млрд дол.



«Зростання наших доходів та операційного прибутку за перші три квартали цього року відповідає інвестиційним тезам, які ми виклали минулої осені, - підкреслив Джеймс Кавано (James Kavanaugh), старший віце-президент і фінансовий директор IBM. - Наш портфель, фундаментальні показники бізнесу, сильний потік регулярних доходів і стабільне генерування грошових коштів дозволяють нам інвестувати в подальше зростання і приносити прибуток акціонерам у вигляді дивідендів».



Програмне забезпечення (включає гібридні платформи та рішення, обробку транзакцій) - принесло 5,8 млрд дол., що на 7,5% більше, ніж у попередньому кварталі.



Hybrid Platform & Solutions - тут зростання на 2%:

- Red Hat - зростання на 12%.

- Автоматизація - зниження на 2%.

- Дані та штучний інтелект - зниження на 1%.

- Безпека - зниження на 1%.



Консалтинг (включає трансформацію бізнесу, технологічний консалтинг і прикладні операції) продемонстрував зростання на 5,4% до 4,7 млрд дол.



Напрямок «Інфраструктура» (включаючи гібридну інфраструктуру, підтримку інфраструктури) приніс 3,4 млрд дол., тут зростання на 14,8%.



На консолідованій основі в третьому кварталі компанія отримала чистий грошовий потік від операційної діяльності в розмірі 1,9 млрд дол.



IBM закінчила третій квартал з 9,7 млрд дол. грошових коштів в касі (які включають ринкові цінні папери), що на 2,2 млрд дол. більше, ніж на кінець 2021 року.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада