Квартальний прибуток Sony впав на 29%

10 ноября 2023 г., 16:35

0

Tweet

Корпорація Sony повідомила про падіння операційного прибутку на 29% у своєму другому фінансовому кварталі.



Показник склав 263 мільярди японських ієн (1,74 млрд дол.) проти очікуваних 304,4 мільярда ієн.



Дохід за період склав 2,8 трильйона ієн (18,5 млрд дол.) проти очікуваних 2,87 трильйона ієн. Це на 8% більше в порівнянні з попереднім роком.



Sony пояснила значне падіння прибутку слабкістю свого бізнесу з виробництва датчиків зображення, а також зниженням заробітку в секторі фінансових послуг, розваг, технологій та послуг.



Компанія заявила, що прибуток її підрозділу з виробництва мікросхем впав більш ніж на 28% у другому фінансовому кварталі.



Sony постачає модулі для камер таким гігантам, як Apple та лідирує у цьому сегменті.



Попри зниження прибутку, компанія збільшила прогноз продажів на весь рік, заявивши, що тепер очікує загальний обсяг продажів у 12,4 трильйона ієн (81,91 млрд дол.), порівняно з попереднім прогнозом у 12,2 трильйона ієн.



Японська ієна значно ослабла по відношенню до долара, а Sony отримує більшу частину своїх доходів за межами США.



Sony пояснює покращення прогнозу не тільки позитивним курсом обміну валют, а й очікуваними рекордними показниками у сфері відеоігор, музики та рішень для обробки зображень і сенсорних рішень.



Компанія спостерігала сильний старт нещодавно випущеної гри Marvel's Spider-Man 2, яка є ексклюзивом для PS5. За перші 24 години було продано понад 2,5 мільйона копій гри, що зробило її найшвидше продаваною грою PlayStation Studios в історії.



Sony повідомила, що у другому фінансовому кварталі було продано 4,9 мільйона одиниць PlayStation 5 у порівнянні з 3,3 мільйона одиниць у першому фінансовому кварталі. Очікується, що у 2023 році продажі консолі PSt5 досягнуть позначки в 25 мільйонів одиниць.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні