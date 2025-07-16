Квартальний обсяг продажу ASML зріс на 24,2% до 7,7 млрд євро

16 июля 2025 г., 17:21

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Компанія ASML Holding NV опублікувала результати за другий квартал 2025 року, демонструючи високі фінансові показники.





Загальний чистий обсяг продажів компанії за другий квартал склав 7,7 млрд євро - зростання 24,2% у річному вимірі. валова маржа – 53,7%, а чистий прибуток – 2,3 млрд євро.





Чистий обсяг замовлень у другому кварталі досяг 5,5 млрд євро, з яких 2,3 млрд євро припадає на системи EUV.





«Наш загальний чистий обсяг продажів у другому кварталі досяг 7,7 млрд євро, що знаходиться у верхній частині наших прогнозів. Валова маржа склала 53,7%, перевищивши очікування, насамперед завдяки збільшенню обсягів бізнесу з оновлення та одноразовим факторам, що призвели до зниження витрат, — заявив Крістоф Фуке (Christophe Fouquet), президент та головний виконавчий директор ASML. — Ми бачимо постійний прогрес у інтенсивності літографії, зокрема у виробництві DRAM, і впровадження TWINSCAN NXE:3800E підсилює цей імпульс. Тим часом, впровадження EUV, включаючи High NA, відбувається за планом. Цього кварталу ми відвантажили першу систему TWINSCAN EXE:5200B. Щодо 2026 року, ми бачимо, що фундаментальні показники наших АІ-клієнтів залишаються сильними. Водночас ми продовжуємо спостерігати зростання невизначеності, зумовлене макроекономічними та геополітичними подіями. Тому, хоча ми все ще готуємося до зростання у 2026 році, ми не можемо підтвердити його на цьому етапі».





ASML очікує, що загальний чистий обсяг продажів у третьому кварталі 2025 року становитиме від 7,4 млрд євро до 7,9 млрд євро, а валова маржа — від 50% до 52%. Прогнозовані витрати на дослідження та розробки складуть близько 1,2 млрд євро, а адміністративні та загальні витрати — близько 310 млн євро. За весь 2025 рік ASML очікує зростання загального чистого обсягу продажів приблизно на 15% порівняно з 2024 роком, при валовій маржі близько 52%.





Компанія також оголосила про проміжний дивіденд у розмірі 1,60 євро за звичайну акцію, який буде виплачений 6 серпня 2025 року. У другому кварталі ASML придбала акцій на суму близько 1,4 млрд євро в рамках поточної програми зворотного викупу акцій на 2022-2025 роки. Детальна інформація про програму зворотного викупу акцій, відповідні транзакції та дивіденди опублікована на вебсайті ASML.

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