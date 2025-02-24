Квартальний дохід Lenovo зріс на 20% до 18,8 млрд дол.

24 февраля 2025 г., 13:35

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Lenovo Group оголосила результати третього кварталу 2024/25 фінансового року.



Виручка зросла на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 18,8 млрд дол., що стало третім кварталом поспіль двозначного зростання.



Чистий прибуток збільшився більш ніж удвічі у порівнянні з попереднім роком до 693 млн дол.



Зазначається, що диверсифіковані рушії зростання групи продовжують прискорюватися, а частка доходів від некомп'ютерних продуктів зросла більш ніж на чотири відсотки у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 46%. Результати кварталу були зумовлені сфокусованою стратегією гібридного АІ, відновленням підрозділу Infrastructure Solutions Group, а також двозначним зростанням підрозділів Intelligent Devices Group і Solutions and Services Group.



Lenovo продовжує інвестувати в дослідження та розробки: витрати на R&D зросли майже на 14% у річному обчисленні до 621 млн дол.



Група вважає, що поточний бум АІ створює величезні можливості для пристроїв, інфраструктури та сервісів, оскільки підвищена ефективність інференсу та зниження вартості обчислювальних потужностей роблять застосування АІ більш доступним. Підкреслюється, що у поєднанні з гібридною АІ-стратегією групи, це не лише прискорить процес розвитку штучного інтелекту у пристроях і периферійного АІ (Edge AI), а й сприятиме швидшому впровадженню, кастомізації та підвищенню рентабельності інвестицій (ROI) у корпоративний АІ.



«Доходи та прибуток Lenovo показали значне зростання минулого кварталу, з сильними результатами у всіх основних напрямках бізнесу. Зокрема, підрозділ ISG повернувся до прибутковості, а бізнес зі смартфонами показав швидке зростання. Технології АІ, з більшою ефективністю та нижчими витратами, прискорюють розвиток персонального АІ, зокрема АІ на пристроях та периферійного АІ. Це також сприяло пришвидшенню впровадження АІ в бізнесі. Це повністю відповідає напрямку гібридного АІ, який ми просуваємо та очолюємо. Дивлячись у майбутнє, наші подальші інвестиції в інновації, разом з нашими видатними та стійкими глобальними операціями, забезпечують нам хорошу позицію для стабільного та прибуткового зростання в майбутньому», зазначив голова та генеральний директор Юаньцін Ян (Yang Yuanqing).



Intelligent Devices Group (IDG) компанії демонструє сильний квартал двозначного зростання доходів у річному обчисленні, досягнувши 13,8 млрд дол., що на 12% більше, ніж рік тому.



Підрозділ ПК розширив своє лідерство на ринку до майже 24,3%, збільшивши відрив від гравця номер два на майже п’ять пунктів, водночас зберігаючи лідерство в галузі за рівнем прибутковості.



Напрямок смартфонів продемонстрував високі двозначні темпи зростання доходів та гіперзростання як на ринках Азійсько-Тихоокеанського регіону, так і на ринках Європи, Близького Сходу та Африки.



Infrastructure Solutions Group (ISG) показує збільшення доходів майже на 60% порівняно з минулим роком за квартал, досягнувши беззбитковості з доходом у 3,9 млрд дол.



Результати були зумовлені продовженням гіперзростання в бізнесі постачальників хмарних послуг (CSP), а також стабільним зростанням рішень для підприємств та малих і середніх бізнесів (E/SMB).



Доходи від бізнесу з АІ-серверами ISG та інноваційним рідинним охолодженням Lenovo Neptune зробили значний внесок у результати кварталу. При цьому доходи від АІ-серверів стабільно зростали, а Neptune розширювався не лише в суперкомп'ютерних і академічних сферах, а й у ширші вертикальні індустрії.



Solutions and Services Group (SSG) продовжила серію двозначного зростання доходів до 15 кварталів поспіль, отримавши дохід у розмірі 2,3 мільярда доларів та операційну маржу на рівні 20%.



Рішення на базі АІ також сприяли зростанню послуг, пов’язаних з обладнанням, підвищуючи користувацький досвід завдяки експертизі Lenovo у сфері апаратного забезпечення.



Доходи від рішень і послуг, не пов’язаних з апаратним забезпеченням, залишаються основним рушієм прибутковості SSG і продовжують зростати. Сукупна частка доходів від бізнесів, не прив’язаних до апаратного забезпечення, зросла на п’ять пунктів порівняно з минулим роком, досягнувши майже 60% доходу SSG.

Бізнес АІ-рішень набирає обертів і створює флагманські кейси для глобальних клієнтів, зокрема постачаючи платформу АІ-агентів для підприємств. Заглядаючи в майбутнє, SSG продовжує розвивати можливості платформи Lenovo Hybrid AI Advantage і сприяти зростанню ринку завдяки преміум пропозиціям у всіх сферах.



В цілому, завдяки сильній динаміці, продемонстрованій у третьому кварталі, Lenovo оптимістично налаштована щодо збереження зростання та прибутковості.

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