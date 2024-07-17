Квартальний дохід ASML впав на 9,5% до 6,24 млрд євро.

17 июля 2024 г., 13:42

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Компанія ASML, провідний виробник обладнання для випуску чипів, повідомила про фінансові результати за другий квартал, які перевершили прогнози аналітиків.

Дохід за квартал у річному вимірі впав на 9,5% до 6,24 млрд євро. Аналітики очікували 6,03 млрд євро.

Чистий прибуток досяг 1,58 млрд євро проти 1,43 млрд євро за прогнозом.

Раніше ASML прогнозувала чисті продажі в другому кварталі на рівні від 5,7 млрд євро до 6,2 млрд євро. Чисті продажі впали на 9,5% у річному обчисленні, а чистий прибуток - на 18,7%. Це було меншим падінням, ніж у минулому кварталі.

Чисті замовлення - ключовий показник ринку, що відображає кількість замовлень на техніку ASML - у минулому кварталі склали 5,6 мільярда євро, збільшившись більш ніж на 24% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

ASML раніше називала 2024 рік "перехідним", оскільки очікує, що напівпровідникова промисловість почне відновлюватися після важкого 2023 року. Компанія зберегла свій прогноз на весь рік без змін. Тепер ASML заявила, що прогнозує чистий дохід у третьому кварталі в розмірі від 6,7 до 7,3 мільярда євро. Аналітики очікували, що компанія буде очікувати виторг в розмірі 7,6 мільярда євро в третьому кварталі.

"Хоча на ринку все ще зберігається невизначеність, насамперед через макросередовище, ми очікуємо, що відновлення галузі продовжиться у другому півріччі", - заявив генеральний директор ASML Крістоф Фуке (Christophe Fouquet).

Деякі з найбільших світових виробників мікросхем будують нові заводи з виробництва напівпровідників, такі як Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. і Samsung в США.

"У 2025 році галузь очікує циклічний підйом. Як наслідок, нам потрібно підготуватися до появи низки нових заводів, які сьогодні будуються по всьому світу. Ці заводи будуть географічно розподілені і мають стратегічне значення для всіх наших клієнтів. Всі вони планують використовувати наші системи", - зазначив Фуке.

ASML також стикається з геополітичними перешкодами. Під тиском США уряд Нідерландів минулого року запровадив обмеження на експорт передового напівпровідникового обладнання на тлі тиску з боку США з метою відрізати Пекін від ключових інструментів для виробництва мікросхем. Ці заходи також впливають на пропозиції ASML, хоча Китай ніколи не отримував EUV-машини ASML.

ASML раніше заявляла, що експортні обмеження вплинуть на 10-15% її продажів у Китаї цього року.

Але у другому кварталі Китай залишався критично важливою частиною бізнесу ASML, на нього припадало 49% продажів, як і в попередньому кварталі.

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