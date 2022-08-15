Квартальні продажі підрозділу Solutions and Services компанії Lenovo зросли на 23%

15 августа 2022 г., 14:59

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Компанія Lenovo презентувала результати кварталу, який завершився 30 червня 2022 року.



Прибуток виробника зріс у річному вимірі зріс на 11% та склав 516 млн дол. Але ж продаж Lenovo піднявся лише на 0,2% до 16,96 млрд дол. Це найнижчі темпи зростання за останні дев'ять кварталів. Головна проблема, як наголошується, полягає у послабленні попиту на ПК. Аналітики до речі прогнозували виторг на рівні 16,87 млрд дол. при чистому прибутку в 498 млн дол.



Зростання доходу напрямку Solutions and Services Group (SSG) було на 23% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (4,3% - з попереднім кварталом). Разом із двома іншими групами – Intelligent Devices Group (IDG) і Infrastructure Solutions Group (ISG), компанія продовжувала покращувати прибутковість і масштабованість у трьох підсекторах за допомогою кількох рушійних факторів зростання, включаючи розширення за рахунок гібридної роботи та оновлення цифрового робочого місця.



У другому кварталі 2022 року доходи компаній ISG і SSG у річному обчисленні зросли на 13,7% і 22,9% відповідно, що було компенсовано падінням IDG на 2,7% порівняно з минулим роком через слабкість глобального споживчого попиту. У структурі продажів IDG зайняла найбільшу частку доходу групи Lenovo з 80% внеском, хоча трохи розбавлена ​​двозначним зростанням продажів ISG і SSG.



За даними Global Smartphone Market Monitor компанії Counterpoint Research, поставки смартфонів Lenovo/Motorola зросли на 0,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року у другому кварталі 2022 року, зайнявши 4,2% світового ринку смартфонів порівняно з 3,5% рік тому. Враховуючи падіння глобальних поставок смартфонів на 9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, Lenovo йде проти спаду. Голова групи Янінг Ян (Yuanqing Yang) підкреслив, що компанія добре показала себе не лише на своїй традиційній американській континентальній фортеці, але й на ринках Європи та Азійсько-тихоокеанський регіону, включно з Китаєм, досягнувши 21% зростання прибутку в порівнянні з минулим роком.



За даними Global PC and Tablet Monitors компанії Counterpoint Research, у другому кварталі 2022 року поставки ПК і планшетів Lenovo скоротилися на 13% і 20% відповідно. Але ж компанія продовжила своє лідерство на ринку ПК, поставивши 17,4 мільйона одиниць у кварталі, захопивши 24,4% ринку. Зменшення поставок бренду відбулося в основному через слабкий споживчий попит, який частково компенсувався помірними комерційними замовленнями. Керівництво Lenovo також дотримувалося обережного тону щодо поставок ПК у 2022 році, але залишалося позитивним щодо незначного зростання у 2023 році.



Коментуючи перспективи Lenovo на друге півріччя, аналітики звертають увагу на те, що макропроблеми, інфляційний тиск і сильний долар США можуть вплинути на попит на ПК, сервери та іншу побутову електроніку, яку пропонує Lenovo. Водночас якщо не вжити своєчасних заходів, можуть виникнути такі проблеми, як вартість виробництва та інвентаризація каналів.



У квітні 2021 року Lenovo прийняла нову організаційну структуру відповідно до своєї «стратегії 3S». У новій структурі вона має три основні бізнес-групи — Intelligent Device Group (IDG), Infrastructure Solutions Group (ISG) і Solutions & Services Group (SSG).

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